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Кремль про "мирний план" Китаю: дуже дякують китайським друзям, але перспектив переговорів нема

Альона Мазуренко Понеділок, 27 лютого 2023, 12:29
ДМИТРО ПЄСКОВ І ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО GETTY IMAGES

Спікер російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що в Москві вивчають "мирний план" Китаю, але поки не бачать передумов для виходу "в мирне русло".

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Будь-які спроби виробити плани, які сприятимуть переведенню конфлікту в мирне русло, заслуговують на увагу. З такою великою увагою ми ставимося і до плану китайських друзів.

Що стосується деталей, вони мають бути предметом ретельного аналізу, врахування інтересів сторін, це дуже тривалий і напружений процес.

Наразі ми не бачимо жодних передумов для виходу всієї цієї історії в мирне русло.

СВО триває, ми рухаємося в бік досягнення тих цілей, які були поставлені".

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 24 лютого 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би провести двосторонню зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
  • До цього Китайське Міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. Документ складається з 12 пунктів.
  • Зеленський не вважає пропозиції Китаю щодо врегулювання війни в Україні мирним планом, але бачить в ініціативі позитивні речі.

Теми: КитаймирРосіяУкраїна
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