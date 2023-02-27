Кремль про "мирний план" Китаю: дуже дякують китайським друзям, але перспектив переговорів нема

Спікер російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що в Москві вивчають "мирний план" Китаю, але поки не бачать передумов для виходу "в мирне русло".

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Будь-які спроби виробити плани, які сприятимуть переведенню конфлікту в мирне русло, заслуговують на увагу. З такою великою увагою ми ставимося і до плану китайських друзів.

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Що стосується деталей, вони мають бути предметом ретельного аналізу, врахування інтересів сторін, це дуже тривалий і напружений процес.

Наразі ми не бачимо жодних передумов для виходу всієї цієї історії в мирне русло.

СВО триває, ми рухаємося в бік досягнення тих цілей, які були поставлені".

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