Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Москве изучают "мирный план" Китая, но пока не видят предпосылок для выхода "в мирное русло".

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, заслуживают внимания. С таким большим вниманием мы относимся и к плану китайских друзей.

Что касается деталей, они должны быть предметом тщательного анализа, учета интересов сторон, это очень длительный и напряженный процесс.

В настоящий момент мы не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло.

СВО продолжается, мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены".

Напомним:

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