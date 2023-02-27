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Кремль о "мирном плане" Китая: очень благодарят китайских друзей, но перспектив переговоров нет

Алена МазуренкоПонедельник, 27 февраля 2023, 11:29
Кремль о мирном плане Китая: очень благодарят китайских друзей, но перспектив переговоров нет
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ И ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО GETTY IMAGES

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Москве изучают "мирный план" Китая, но пока не видят предпосылок для выхода "в мирное русло".

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, заслуживают внимания. С таким большим вниманием мы относимся и к плану китайских друзей.

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Что касается деталей, они должны быть предметом тщательного анализа, учета интересов сторон, это очень длительный и напряженный процесс.

В настоящий момент мы не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло.

СВО продолжается, мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены".

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Напомним:

  • 24 февраля 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести двустороннюю встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.
  • Китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины. Документ состоит из 12 пунктов.
  • Зеленский не считает предложения Китая по урегулированию войны в Украине мирным планом, но видит в инициативе положительные вещи.

Темы: КитаймирРосcияУкраина
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