Кремль о "мирном плане" Китая: очень благодарят китайских друзей, но перспектив переговоров нет
Понедельник, 27 февраля 2023, 12:29
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Москве изучают "мирный план" Китая, но пока не видят предпосылок для выхода "в мирное русло".
Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"
Прямая речь: "Любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, заслуживают внимания. С таким большим вниманием мы относимся и к плану китайских друзей.
Что касается деталей, они должны быть предметом тщательного анализа, учета интересов сторон, это очень длительный и напряженный процесс.
В настоящий момент мы не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло.
СВО продолжается, мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены".
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- 24 февраля 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести двустороннюю встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.
- Китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины. Документ состоит из 12 пунктов.
- Зеленский не считает предложения Китая по урегулированию войны в Украине мирным планом, но видит в инициативе положительные вещи.