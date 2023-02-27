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Вибухи в Мачулищах: прикордонники Білорусі посилили перевірку на виїзді з країни

Валентина РоманенкоПонеділок, 27 лютого 2023, 12:09
Вибухи в Мачулищах: прикордонники Білорусі посилили перевірку на виїзді з країни
Фото: Держприкордонкомітет РБ

Через добу після ймовірного інциденту на військовому аеродромі в селищі Мачулищі білоруські прикордонники значно посилили контроль виїзду з країни.

Джерело: "Радыё Свабода" з посиланням на очевидців

Деталі: "Перевірили на виїзді, перетрусили всі речі, все обдивилися", - розповів "Свабоді" білорус, який перетнув кордон із Литвою в першій половині 27 лютого. - Зазвичай при виїзді особисті речі не перевіряють, прикордонники перевіряють тільки паспорти. І ось воно. Я брав своє обладнання, я турбувався про це. Усе було детально оглянуто. Водій автобуса сказав, що не бачив такого як мінімум рік".

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За словами співрозмовника, посилення перевірки на кордоні він пов'язує з інцидентом у Мачулищах 26 лютого. Ще кілька людей розповіли "Свабоді" про те, що прикордонники посилено перевіряють речі тих, хто виїжджає з країни до Польщі та Литви. Зокрема, щонайменше з ранку 27 лютого аналогічні процедури проходять на переході "Варшавський міст" на кордоні з Польщею.

У Прикордонному комітеті РБ нововведення не коментують. Удень 27 лютого стало відомо про зустріч із Лукашенком за участю глави силових структур, зокрема керівництва Прикордонного комітету Білорусі.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У неділю 26 лютого стало відомо, що на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі вранці лунали вибухи, з'явилася також інформація про пошкоджений російський літак-радіолокаційник.
  • Представник ініціативи Bypol Олександр Азаров повідомив, що за цим стоять білоруські партизани. За його словами учасники ймовірної диверсії в Мачулищах залишили Білорусь і зараз перебувають у безпеці.

Теми: Білорусьвійнапартизани
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