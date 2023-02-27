Взрывы в Мачулищах: пограничники Беларуси усилили проверку на выезде из страны

Через сутки после предполагаемого инцидента на военном аэродроме в поселке Мачулищи белорусские пограничники значительно усилили контроль выезда из страны.

Источник: "Радыё Свабода" со ссылкой на очевидцев

Детали: "Проверили на выезде, перетряхнули все вещи, все досмотрели", — рассказал "Свабоде" белорус, пересекший границу с Литвой в первой половине 27 февраля. - Обычно при выезде личные вещи не проверяют, пограничники проверяют только паспорта. И вот оно. Я брал свое оборудование, я беспокоился об этом. Все было детально рассмотрено. Водитель автобуса сказал, что не видел такого как минимум год".

По словам собеседника, усиление проверки на границе он связывает с инцидентом в Мачулище 26 февраля. Еще несколько человек рассказали "Свабоде" о том, что пограничники усиленно проверяют вещи тех, кто выезжает из страны в Польшу и Литву. В частности, как минимум с утра 27 февраля аналогичные процедуры проходят на переходе "Варшавский мост" на границе с Польшей.

В Пограничном комитете РБ нововведение не комментируют. Днем 27 февраля стало известно о встрече с Лукашенко с участием главы силовых структур, в том числе руководства Пограничного комитета Беларуси.

Предыстория:

В воскресенье 26 февраля стало известно, что на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси утром раздавались взрывы, появилась также информация о поврежденном российском самолете-радиолокационщике.

Представитель инициативы Bypol Александр Азаров сообщил, что за этим стоят белорусские партизаны. По его словам участники предполагаемой диверсии в Мачулищах покинули Беларусь и сейчас находятся в безопасности.