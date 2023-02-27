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На Київщині знайшли уламки збитого "Шахеда"

Валентина РоманенкоПонеділок, 27 лютого 2023, 18:33
фото поліції

Правоохоронці виявили уламки іранського ударного дрона "Шахед" на території одного із районів Київської області.

Джерело: керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов, якого цитує пресслужба поліції

Пряма мова: "27 лютого під час нічної атаки окупантів Сили протиповітряної оборони збили ворожі безпілотники. Частини ворожих об'єктів виявили в полі.

Потерпілих або пошкоджень інфраструктури немає. На місці події працювали поліцейські та вибухотехніки Київщини".

 

Деталі: Повідомляється, що правоохоронці провели огляд місця події та зафіксували наслідки ворожої атаки.

 

Громадян же закликають не нехтувати сигналами тривоги та у випадку сирени негайно прямувати в укриття.

Що передувало: Пізно ввечері 26 лютого в Києві оголосили повітряну тривогу, яка потім поширилася на низку областей. Пізніше стало відомо про те, що Росія атакувала Україну "Шахедами" з Брянської області.

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За даними Повітряних сил під час цієї нічної атаки українська ППО збила 11 ударних дронів з 14 запущених. Голова Київської МВА Сергій Попко зазначав, що в повітряному просторі навколо Києва було збито 9 безпілотників.

Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат пояснив, для чого окупанти знову запускають "Шахеди".

Теми: ШахедКиївська областьполіціявійна
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