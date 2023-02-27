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На Киевщине нашли обломки сбитого "Шахеда"

Валентина РоманенкоПонедельник, 27 февраля 2023, 17:33
На Киевщине нашли обломки сбитого Шахеда
фото полиции

Правоохранители обнаружили обломки иранского ударного дрона "Шахед" на территории одного из районов Киевской области.

Источник: руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов, которого цитирует пресс-служба полиции

Прямая речь: "27 февраля во время ночной атаки оккупантов Силы противовоздушной обороны сбили вражеские беспилотники. Части вражеских объектов обнаружили в поле.

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Пострадавших или повреждений инфраструктуры нет. На месте происшествия работали полицейские и взрывотехники Киевщины".

 

Детали: Сообщается, что правоохранители провели осмотр места происшествия и зафиксировали последствия вражеской атаки.

 

Граждан же призывают не пренебрегать сигналами тревоги и в случае сирены немедленно следовать в укрытие.

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Что предшествовало: Поздно вечером 26 февраля в Киеве объявили воздушную тревогу, которая затем распространилась на ряд областей. Позже стало известно о том, что Россия атаковала Украину "Шахедами" из Брянской области.

По данным Воздушных сил во время этой ночной атаки украинская ПВО сбила 11 ударных дронов из 14 запущенных. Глава Киевской ГВА Сергей Попко отмечал, что в воздушном пространстве вокруг Киева было сбито 9 беспилотников.

Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат объяснил, для чего оккупанты снова запускают "Шахеды".

Темы: ШахедКиевская областьполициявойна
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