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На Киевщине нашли обломки сбитого "Шахеда"

Валентина РоманенкоПонедельник, 27 февраля 2023, 18:33
фото полиции

Правоохранители обнаружили обломки иранского ударного дрона "Шахед" на территории одного из районов Киевской области.

Источник: руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов, которого цитирует пресс-служба полиции

Прямая речь: "27 февраля во время ночной атаки оккупантов Силы противовоздушной обороны сбили вражеские беспилотники. Части вражеских объектов обнаружили в поле.

Пострадавших или повреждений инфраструктуры нет. На месте происшествия работали полицейские и взрывотехники Киевщины".

 

Детали: Сообщается, что правоохранители провели осмотр места происшествия и зафиксировали последствия вражеской атаки.

 

Граждан же призывают не пренебрегать сигналами тревоги и в случае сирены немедленно следовать в укрытие.

Что предшествовало: Поздно вечером 26 февраля в Киеве объявили воздушную тревогу, которая затем распространилась на ряд областей. Позже стало известно о том, что Россия атаковала Украину "Шахедами" из Брянской области.

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По данным Воздушных сил во время этой ночной атаки украинская ПВО сбила 11 ударных дронов из 14 запущенных. Глава Киевской ГВА Сергей Попко отмечал, что в воздушном пространстве вокруг Киева было сбито 9 беспилотников.

Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат объяснил, для чего оккупанты снова запускают "Шахеды".

Темы: ШахедКиевская областьполициявойна
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