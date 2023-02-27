Росіяни обстріляли Олешки й звинуватили у цьому ЗСУ – Генштаб

Російські окупанти обстріляли житлові квартали міста Олешки в Херсонській області, а звинуватили в цьому українських бійців.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні за 27 лютого

Дослівно: "Ворог продовжує здійснювати заходи з дискредитації Сил оборони України та залякування мешканців тимчасово захопленої частини Херсонщини. Противник знову обстріляв з мінометів житлові квартали населеного пункту Олешки та звинуватив у цьому ЗСУ".

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Деталі: Крім того, в смт Каланчак на базі місцевої лікарні окупанти облаштували військовий шпиталь. За даними Генштабу ЗСУ, туди вже привезли близько 150 поранених військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. За наявною інформацією, медичний персонал – виключно росіяни.

Цьому передувало: Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що російська окупаційна "влада" на Херсонщині готується до втечі у Крим, місцеві колаборанти почали виїжджати на територію окупованого півострова.

А керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк 27 лютого повідомила, що російські окупаційні війська посуваються із лівобережної Херсонщини ближче до Криму, облаштовучи додаткові оборонні споруди.