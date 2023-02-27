Россияне обстреляли Олешки и обвинили в этом ВСУ – Генштаб

Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы города Олешки в Херсонской области, а обвинили в этом украинских бойцов.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке за 27 февраля

Дословно: "Враг продолжает осуществлять мероприятия по дискредитации Сил обороны Украины и запугиванию жителей временно захваченной части Херсонщины. Противник снова обстрелял из минометов жилые кварталы населенного пункта Олешки и обвинил в этом ВСУ".

Детали: Кроме того, в пгт Каланчак на базе местной больницы оккупанты обустроили военный госпиталь. По данным Генштаба ВСУ, туда уже привезли около 150 раненых военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. По имеющейся информации, медицинский персонал – исключительно россияне.

Этому предшествовало: Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупационные "власти" в Херсонской области готовится к бегству в Крым, местные коллаборанты начали выезжать на территорию оккупированного полуострова.

А руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 27 февраля сообщила, что российские оккупационные войска двигаются с левобережной Херсонщины ближе к Крыму, обустроив дополнительные оборонные сооружения.