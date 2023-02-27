Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли Олешки и обвинили в этом ВСУ – Генштаб

Елена РощинаПонедельник, 27 февраля 2023, 18:21
Россияне обстреляли Олешки и обвинили в этом ВСУ – Генштаб
Олешки на карте Google Maps

Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы города Олешки в Херсонской области, а обвинили в этом украинских бойцов.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке за 27 февраля

Дословно: "Враг продолжает осуществлять мероприятия по дискредитации Сил обороны Украины и запугиванию жителей временно захваченной части Херсонщины. Противник снова обстрелял из минометов жилые кварталы населенного пункта Олешки и обвинил в этом ВСУ".

Реклама:

Детали: Кроме того, в пгт Каланчак на базе местной больницы оккупанты обустроили военный госпиталь. По данным Генштаба ВСУ, туда уже привезли около 150 раненых военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. По имеющейся информации, медицинский персонал – исключительно россияне.

Этому предшествовало: Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупационные "власти" в Херсонской области готовится к бегству в Крым, местные коллаборанты начали выезжать на территорию оккупированного полуострова.

А руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 27 февраля сообщила, что российские оккупационные войска двигаются с левобережной Херсонщины ближе к Крыму, обустроив дополнительные оборонные сооружения.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьвойнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополняется Россия наносит массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздаются взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
Последние новости
09:41
В Одесской области погибли 2 человека и 10 получили ранения из-за утренней атаки - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
09:07
Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:48
Массовая стрельба в Праге: стрелок в письме признался в еще двух убийствах
Все новости...
Реклама: