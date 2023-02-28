Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Маск повернув собі місце найбагатшої людини світу

Ольга Глущенко Вівторок, 28 лютого 2023, 02:47
Маск повернув собі місце найбагатшої людини світу
Маск, фото: Getty Images

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск повернув собі місце найбагатшої людини світу, після того, як ненадовго поступився ним французу Бернару Арно.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Статки Маска зросли завдяки зростанню курсу акцій Tesla майже на 70%. Акції виробника електромобілів зросли майже на 100%  від свого внутрішньоденного мінімуму 6 січня.

Реклама:

Компанія також виграла від збільшення попиту на свої електромобілі після зниження цін на кілька моделей.

Акції Tesla зросли на 5,5% до $207,63 в Нью-Йорку, збільшивши статки Маска до $187,1 млрд.

Це перевищує 185,3 мільярда доларів статків Арно, 73-річного французького магната, який стоїть за потужним виробником товарів розкоші Louis Vuitton.

ВІДЕО ДНЯ

51-річний Ілон Маск увійшов у 2023 рік зі статками у 137 мільярдів доларів, ставши першою людиною, яка втратила 200 мільярдів доларів своїх статків після стрімкого падіння акцій Tesla.

Видання зазначає, що пожертви, зроблені Маском наприкінці минулого року, не вплинули суттєво на його статки.

Згідно з повідомленням у лютому, він передав 11,6 мільйона акцій Tesla неназваним благодійним організаціям у період з серпня по грудень. Вартість цих акцій становила близько 1,9 мільярда доларів.

Інвестори Tesla були стурбовані тим, що Маск приділяє занадто багато уваги Twitter, який він придбав у жовтні, в той час, коли його виробник електромобілів стикнувся з посиленням конкуренції в галузі.

У грудні Маск заявив, що планує піти у відставку зі своєї посади в соціальній мережі, як тільки знайде когось "достатньо дурного", щоб зайняти цю посаду.

Цього місяця він заявив, що йому може знадобитися час до кінця року, щоб стабілізувати фінансове становище Twitter, перш ніж передати його новому генеральному директору.

Теми: Маск
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Усі новини...
Маск
SpaceX блокувала роботу Starlink для українських військових через політичні симпатії Маска - ЗМІ
New Yorker: Маск публічно збрехав про розмову з Путіним восени 2022 року
Маск каже, що функцію блокування видалять з X
Останні новини
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
ОновленоУ Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро, КМДА заперечує
Усі новини...
Реклама: