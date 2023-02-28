Основатель компании SpaceX Илон Маск вернул себе место самого богатого человека мира, после того, как ненадолго уступил его французу Бернару Арно.

Источник: Bloomberg

Детали: Состояние Маска выросло благодаря росту курса акций Tesla почти на 70%. Акции производителя электромобилей выросли почти на 100% от своего внутридневного минимума 6 января.

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Компания также выиграла от увеличения спроса на свои электромобили после снижения цен на несколько моделей.

Акции Tesla выросли на 5,5% до $207,63 в Нью-Йорке, увеличив состояние Маска до $187,1 млрд.

Это превышает 185,3 миллиарда долларов состояния Арно, 73-летнего французского магната, который стоит за мощным производителем товаров роскоши Louis Vuitton.

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51-летний Илон Маск вошел в 2023 год с состоянием в 137 миллиардов долларов, став первым человеком, который потерял 200 миллиардов долларов своего состояния после стремительного падения акций Tesla.

Издание отмечает, что пожертвования, сделанные Маском в конце прошлого года, не повлияли существенно на его состояние.

Согласно сообщению в феврале, он передал 11,6 миллиона акций Tesla неназванным благотворительным организациям в период с августа по декабрь. Стоимость этих акций составляла около 1,9 миллиарда долларов.

Инвесторы Tesla были обеспокоены тем, что Маск уделяет слишком много внимания Twitter, который он приобрел в октябре, в то время, когда его производитель электромобилей столкнулся с усилением конкуренции в отрасли.

В декабре Маск заявил, что планирует уйти в отставку со своей должности в социальной сети, как только найдет кого-то "достаточно глупого", чтобы занять эту должность.

В этом месяце он заявил, что ему может потребоваться время до конца года, чтобы стабилизировать финансовое положение Twitter, прежде чем передать его новому генеральному директору.