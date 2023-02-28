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У Кремлі поскаржились, що Шольц і Макрон не йдуть на контакт з Путіним: жодних дзвінків

Станіслав ПогоріловВівторок, 28 лютого 2023, 09:44
Олаф Шольц, Еммануель Макрон, фото: Getty Images

Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін залишається відкритим для переговорів щодо України, але наразі ні канцлер Німеччини Олаф Шольц, ні президент Франції Еммануель Макрон, з якими Кремль хоче розмовляти, не йдуть на контакт.

Джерело: інтерв’ю Пєскова провладному виданню "Известия"

Пряма мова Пєскова: "Ми чули багато заяв Шольца і Макрона, які говорили, що продовжать спілкуватися з Путіним, щоб шукати якісь шляхи і виходи із ситуації. Однак за останній час жодних ініціатив не було".

Деталі: Пєсков нагадав, що Макрон 5 чи 6 разів говорив про готовність подзвонити Путіну, але запитів щодо такої розмови Кремль так і не отримав. "Це мають знати всі: не було жодних запитів, орієнтувань чи опрацювань можливих термінів такої розмови", - сказав прессекретар Путіна.

Водночас Пєсков заявив, що Путні залишається відкритим "для будь-яких контактів, які можуть допомогти Росії досягти власних цілей тими чи іншими шляхами".

"Переважно мирними, за столом переговорів, але коли це неможливо, і військовими шляхами, те, що ми бачимо зараз", - заявив прессекретар президент РФ.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • У середині лютого Макрон заявив, що підтримує поразку Росії у війні в Україні, водночас застерігаючи від прагнення "розгромити" Москву, що, за його словами, ніколи не буде позицією Парижа.
  • 26 лютого Шольц розкритикував "мирний план" Китаю щодо врегулювання вторгнення РФ в Україну, оскільки у документі немає згадки про виведення російської армії.
  • Пєсков також заявляв, що в Москві вивчають "мирний план" Китаю, але поки не бачать передумов для виходу "в мирне русло".

Теми: РосіяПутінвійнапереговори
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