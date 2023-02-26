Шольц розкритикував "мирну ініціативу" Китаю
Неділя, 26 лютого 2023, 02:50
Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував "мирний план" Китаю щодо врегулювання вторгнення РФ в Україну, оскільки у документі немає згадки про виведення російської армії.
Джерело: Welt
Пряма мова Шольца: "З моєї точки зору, не вистачає рядка, який би говорив: має також відбутися виведення російських військ".
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Деталі: При цьому Шольц назвав "напрочуд правильною" згадку у пропозиціях Китаю про недопущення застосування ядерної зброї.
Також, за словами німецького канцлера, незмінним залишається той факт, що не може бути "диктаторського миру в російському стилі". "Президент РФ Володимир Путін повинен це усвідомити", – додав він.
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Що цьому передувало:
- 24 лютого китайське Міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.
- Президент Володимир Зеленський не вважає пропозиції Китаю щодо врегулювання війни в Україні мирним планом, але бачить в ініціативі позитивні речі.
- Міністерство закордонних справ Казахстану заявило про підтримку так званого "мирного плану" Китаю щодо завершення війни РФ проти України.