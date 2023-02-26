Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шольц розкритикував "мирну ініціативу" Китаю

"Українська правда"Неділя, 26 лютого 2023, 03:50
ОЛАФ ШОЛЬЦ, ФОТО: GETTY IMAGES

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував "мирний план" Китаю щодо врегулювання вторгнення РФ в Україну, оскільки у документі немає згадки про виведення російської армії.

Джерело: Welt

Пряма мова Шольца: "З моєї точки зору, не вистачає рядка, який би говорив: має також відбутися виведення російських військ".

Деталі: При цьому Шольц назвав "напрочуд правильною" згадку у пропозиціях Китаю про недопущення застосування ядерної зброї.

Також, за словами німецького канцлера, незмінним залишається той факт, що не може бути "диктаторського миру в російському стилі". "Президент РФ Володимир Путін повинен це усвідомити", – додав він.

Читайте також: Чим небезпечний для України "мирний план" Китаю

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ШольцКитайвійнаУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Путін хоче звинуватити Україну і Захід у загрозі існуванню Росії – ISW

Держдеп США попередив Китай про наслідки передачі зброї Росії

відеоЗеленський пояснив, чому партнерам України треба прибрати "авіаційне табу"

доповнено, фотоУ кількох містах України підлітки з російської "ПВК Редан" збирались для масових бійок

Журналісти знайшли, на кого Медведчук і Козак записали частки у київських компаніях

Угорщина під тиском Польщі розблокувала рішення ЄС щодо Саакашвілі, його озвучили грузинській владі

Усі новини...
Шольц
Шольц закликав партнерів, які можуть відправити танки Україні, зробити це зараз
Шольц і Байден зустрінуться в Білому домі, обговорять підтримку України
Шольц сподівається, що до кінця березня 80 Leopard 2 будуть готові до відправки в Україну
Останні новини
05:35
Путін хоче звинуватити Україну і Захід у загрозі існуванню Росії – ISW
04:45
Нові санкції Японії проти РФ: у списку глава концерну "Калашников" і "Росбанк"
03:47
Маск повернув собі місце найбагатшої людини світу
02:54
Держдеп США попередив Китай про наслідки передачі зброї Росії
01:57
Президент Косова надіслав Зеленському привітання на річницю повномасштабної війни
01:31
Влада російського Бєлгорода заявила про знайдені уламки трьох безпілотників
00:50
Мессі став найкращим футболістом 2022 року за версією ФІФА
00:27
"Призупинення" РФ договору про ядерне озброєння ще не набуло чинності – Держдеп США
00:14
Росіяни вдарили по 6 громадах Сумщини, 86 прильотів за добу
23:58
Політ на українській "Мрії" вже доступний у Microsoft Flight Simulator
Усі новини...