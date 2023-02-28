Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Кремле пожаловались, что Шольц и Макрон не идут на контакт с Путиным: никаких звонков

Станислав ПогориловВторник, 28 февраля 2023, 08:44
В Кремле пожаловались, что Шольц и Макрон не идут на контакт с Путиным: никаких звонков
Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, фото: Getty Images

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин остается открытым для переговоров по Украине, но пока ни канцлер Германии Олаф Шольц, ни президент Франции Эммануэль Макрон, с которыми Кремль хочет разговаривать, не идут на контакт.

Источник: интервью Пескова провластному изданию "Известия"

Прямая речь Пескова: "Мы слышали много заявлений Шольца и Макрона, которые говорили, что продолжат общаться с Путиным, чтобы искать какие-то пути и выходы из ситуации. Однако за последнее время никаких инициатив не было".

Реклама:

Детали: Песков напомнил, что Макрон 5 или 6 раз говорил о готовности позвонить Путину, но запросов о таком разговоре Кремль так и не получил. "Это должны знать все: не было никаких запросов, ориентировок или проработок возможных сроков такого разговора", - сказал пресс-секретарь Путина.

В то же время Песков заявил, что Путин остается открытым "для любых контактов, которые могут помочь России достичь собственных целей теми или иными путями".

"Преимущественно мирными, за столом переговоров, но когда это невозможно, и военными путями, то, что мы видим сейчас", - заявил пресс-секретарь президент РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • В середине февраля Макрон заявил, что поддерживает поражение России в войне в Украине, в то же время предостерегая от стремления "разгромить" Москву, что, по его словам, никогда не будет позицией Парижа.
  • 26 февраля Шольц раскритиковал "мирный план" Китая по урегулированию вторжения РФ в Украину, поскольку в документе нет упоминания о выводе российской армии.

Темы: РосcияПутинвойнапереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополняется Россия наносит массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздаются взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
09:41
В Одесской области погибли 2 человека и 10 получили ранения из-за утренней атаки - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
09:07
Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:48
Массовая стрельба в Праге: стрелок в письме признался в еще двух убийствах
Все новости...
Реклама: