В Кремле пожаловались, что Шольц и Макрон не идут на контакт с Путиным: никаких звонков

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин остается открытым для переговоров по Украине, но пока ни канцлер Германии Олаф Шольц, ни президент Франции Эммануэль Макрон, с которыми Кремль хочет разговаривать, не идут на контакт.

Источник: интервью Пескова провластному изданию "Известия"

Прямая речь Пескова: "Мы слышали много заявлений Шольца и Макрона, которые говорили, что продолжат общаться с Путиным, чтобы искать какие-то пути и выходы из ситуации. Однако за последнее время никаких инициатив не было".

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Детали: Песков напомнил, что Макрон 5 или 6 раз говорил о готовности позвонить Путину, но запросов о таком разговоре Кремль так и не получил. "Это должны знать все: не было никаких запросов, ориентировок или проработок возможных сроков такого разговора", - сказал пресс-секретарь Путина.

В то же время Песков заявил, что Путин остается открытым "для любых контактов, которые могут помочь России достичь собственных целей теми или иными путями".

"Преимущественно мирными, за столом переговоров, но когда это невозможно, и военными путями, то, что мы видим сейчас", - заявил пресс-секретарь президент РФ.

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