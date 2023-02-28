27 лютого ворог тероризував обстрілами 9 областей, зенітники вполювали 2 "Шахеда"

Минулої доби від російських обстрілів потерпали 9 регіонів України, зенітники Повітряних сил приземлили 2 іранські ударні дрони Shahed на Дніпропетровщині.

Джерело: дані обласних державних адміністрацій

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 28 лютого 2023 року

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Чернігівщина: за минулу добу — 2 обстріли, Новгород-Сіверський, Чернігівська райони, із мінометів та САУ. Зафіксовано 2 скидання боєприпасу із безпілотників. На щастя - без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі здійснено обстріл із реативної системи залпового вогню по населеному пункту Хотінської громади. Також вночі — обстріл Середино-Будської громади.

Цієї ночі зафіксовано 3 приходи в район с.Баранівка Есманської громади. Руйнувань інфраструктури та втрат серед мирних жителів немає.

ВІДЕО ДНЯ

Протягом дня 27 лютого росіяни здійснили обстріли 6 територіальних громад області. Було зафіксовано 86 прильотів. Є пошкодження інфраструктури.

Запорізька область: ​​за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Червоне, Новоданилівка, Малинівка, Чарівне, Залізничне, Гуляйполе, Білогір'я, Новоандріївка, Ольгівське, Мала Токмачка, Полтавка, Оріхів, Кам'янське, Степове.

Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Інші наслідки встановлюються.

Дніпропетровщина: удень понеділка агрессор бив по Нікопольському району – самому Нікополю та Марганецькій громаді. Гатив і по Синельниківщині. Там під удар потрапила Великомихайлівська громада.

Загалом російська армія вчинила 5 обстрілів з важкої артилерії. Випустила 40 снарядів. Пошкоджено з десяток будинків, господарські споруди, кілька авто, газопровід. Минулося без постраждалих.

Вночі зенітники Повітряного командування "Схід" знищили 2 ворожі БПЛА Shahed.

До ранку ворог тричі бив по Нiкополю з важкої артилерії. Минулося без постраждалих, але є руйнування. У мiстi пошкоджений готель, 3 приватні будинки, господарська споруда та авто. Обiрванi лiнiї електропередач. Дані щодо наслідків уточнюютьсяя.

Харківщина: Зранку 28 лютого в с. Волохів Яр Чугуївського району на протипіхотній міні "Пелюстка" підірвався чоловік 60 років, який перебував на своєму земельному участку. Його шпиталізували з осколковим пораненням.

Луганщина: Напередодні на Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки, Невського, Макіївки, Площанки, Кремінної, Діброви та Білогорівки.

Здійснив артилерійські обстріли по районах Новоселівського, Невського, Червонопопівки і Діброви.

Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина: вночі — обстріли смт. Шевченко Покровської громади. Пошкоджені півтора десятки будинків.

Також вночі — окупанти здійснили ракетний обстріл міста Святогірськ, попередньо з С-300. Пряме влучання у приміщення пожежної частини. Один пожежний загинув, четверо дістали поранень.

Важкою залишається ситуація вздовж всієї лінії фронту. За минулу добу на Донеччині: 1 загиблий, 9 поранених мирних жителів.

Миколаївщина: протягом дня 27 лютого та зранку вівторка ворог завдавав ударів з РСЗВ та інших видів артилерії по акваторії Очаківської громади та узбережжю Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за інформацією ГШ ЗСУ, від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждало понад 25 населених пунктів області, що знаходяться на правому березі річки Дніпро.

За добу через агресію РФ у Херсонській області 3 людини поранені. З деокупованих територій Херсонщини автотранспортом евакуювали 39 осіб, з них 10 – це діти та 1 маломобільна людина.