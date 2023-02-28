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27 февраля враг терроризировал обстрелами 9 областей, зенитчики сбили 2 "Шахеда"

Валентина РоманенкоВторник, 28 февраля 2023, 10:50
27 февраля враг терроризировал обстрелами 9 областей, зенитчики сбили 2 Шахеда
иллюстративное фото Воздушных сил

За прошедшие сутки от российских обстрелов пострадали 9 регионов Украины, зенитчики Воздушных сил приземлили 2 иранских ударных дрона Shahed на Днепропетровщине.

Источник: данные областных государственных администраций

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 28 февраля 2023 года

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Черниговщина: за минувшие сутки - 2 обстрела, Новгород-Северский, Черниговский районы, из минометов и САУ. Зафиксировано 2 сброса боеприпаса с беспилотников. К счастью - без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью осуществлен обстрел из реативной системы залпового огня по населенному пункту Хотинской общины. Также ночью - обстрел Середино-Будской общины.

Этой ночью зафиксировано 3 прихода в район с.Барановка Эсманской общины. Разрушений инфраструктуры и потерь среди мирных жителей нет.

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В течение дня 27 февраля россияне совершили обстрелы 6 территориальных общин области. Было зафиксировано 86 прилетов. Есть повреждения инфраструктуры.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Червоне, Новоданиловка, Малиновка, Чаривне, Зализнычне, Гуляйполе, Белогорье, Новоандреевка, Ольговское, Малая Токмачка, Полтавка, Орехов, Каменское, Степное.

Есть разрушения домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов. Другие последствия устанавливаются.

Днепропетровщина: днем понедельника агрессор бил по Никопольскому району - самому Никополю и Марганецкой общине. Бил и по Синельниковскому району. Там под удар попала Великомихайловская община.

В целом российская армия совершила 5 обстрелов из тяжелой артиллерии. Выпустила 40 снарядов. Повреждены с десяток домов, хозяйственные постройки, несколько авто, газопровод. Прошло без пострадавших.

Ночью зенитчики Воздушного командования "Схід" уничтожили 2 вражеских БПЛА Shahed.

До утра враг трижды бил по Никополю из тяжелой артиллерии. Прошло без пострадавших, но есть разрушения. В городе поврежден отель, 3 частных дома, хозяйственная постройка и авто. Оборваны линии электропередач. Данные о последствиях уточняются.

Харьковская область: Утром 28 февраля в с. Волохов Яр Чугуевского района на противопехотной мине "Лепесток" подорвался мужчина 60 лет, который находился на своем земельном участке. Его госпитализировали с осколочным ранением.

Луганщина: Накануне на Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки, Невского, Макеевки, Площанки, Кременной, Дибровы и Белогоровки. Осуществил артиллерийские обстрелы по районам Новоселовского, Невского, Червонопоповки и Дибровы.

Ситуация в области остается напряженной.

Донетчина: ночью - обстрелы пгт. Шевченко Покровской общины. Повреждены полтора десятка домов.

Также ночью - оккупанты совершили ракетный обстрел города Святогорск, предварительно из С-300. Прямое попадание в помещение пожарной части. Один пожарный погиб, четверо получили ранения.

Тяжелой остается ситуация вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки в Донецкой области: 1 погибший, 9 раненых мирных жителей.

Николаевщина: в течение дня 27 февраля и утром вторника враг наносил удары из РСЗО и других видов артиллерии по акватории Очаковской общины и побережью Куцурубской общины. Пострадавших нет.

Херсонщина: по информации ГШ ВСУ, от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадало более 25 населенных пунктов области, находящихся на правом берегу реки Днепр.

За сутки из-за агрессии РФ в Херсонской области 3 человека ранены. С деоккупированных территорий Херсонщины автотранспортом эвакуировали 39 человек, из них 10 - это дети и 1 маломобильный человек.

Темы: война
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