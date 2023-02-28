НЛО над Петербургом: Міноборони РФ запевняє, що все в порядку – це навчання

Російське Міноборони повідомляє, що у Санкт-Петербурзі закрили повітряний простір, бо проводять "тренування з ППО".

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Дослівно Міноборони РФ: "Черговими силами ППО відпрацьовано питання виявлення, перехоплення та ідентифікації передбачуваної цілі порушника, а також взаємодії з екстреними службами та силовими відомствами при виникненні надзвичайної ситуації".

Деталі: Повідомляється, що окупанти на навчаннях задіяли винищувачі, які здійснили вильоти "для відпрацювання питань перехоплення та ідентифікації умовної цілі порушника".

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