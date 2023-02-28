Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НЛО над Петербургом: Міноборони РФ запевняє, що все в порядку – це навчання

Альона Мазуренко Вівторок, 28 лютого 2023, 12:24
СКРИНШОТ З FLIGHTRADAR24.COM

Російське Міноборони повідомляє, що у Санкт-Петербурзі закрили повітряний простір, бо проводять "тренування з ППО".

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Дослівно Міноборони РФ: "Черговими силами ППО відпрацьовано питання виявлення, перехоплення та ідентифікації передбачуваної цілі порушника, а також взаємодії з екстреними службами та силовими відомствами при виникненні надзвичайної ситуації".

Деталі: Повідомляється, що окупанти на навчаннях задіяли винищувачі, які здійснили вильоти "для відпрацювання питань перехоплення та ідентифікації умовної цілі порушника".

Нагадаємо: 

Теми: РосіяППОЗбройні сили
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Блінкен і Лавров на саміті G20 поговорили вперше від початку війни

В Європарламенті бачать перспективу членства України в ЄС у 2029 році

відео"Вільні росіяни борються з режимом Путіна": відповідальність за події на Брянщині взяв на себе РДК

Через так звану "українську ДРГ" Путін передумав їхати на північний Кавказ

Данілов анонсував зміну стратегії звільнення Криму

Угоди Лукашенка і Сі можуть дозволити Путіну отримати допомогу з Китаю – ISW

Усі новини...
Росія
Після призупинення польотів в Петербурзі вирішили перевірити сирени
Після диверсії в Мачулищі прилітали літаки з центру обслуговування ДРЛО А-50 – ЗМІ
У разі захоплення Києва Кремль мав два плани: Медведчук з короваєм і "легітимний" Янукович 
Останні новини
16:01
Світ дуже повільно конфіскує російські активи, Україна – теж: що відбувається
16:00
У "Чесно" дізналися, скільки місцевих депутатів, і від яких партій, служить у війську
15:56
інфографікаУ Росії, ймовірно, мобілізували понад пів мільйона людей – росЗМІ
15:37
фотоЛьовочкін повернувся до Ради і голосував проти своїх однопартійців - "Чесно"
15:36
Акції Tesla впали: презентація планів Маском розчарувала інвесторів
15:35
Зимова хвиля COVID-19 завершиться до середини березня – Кузін
15:30
Міненерго запускає платформу AidEnergy: координуватиме допомогу донорів для енергосектору
15:28
Блінкен і Лавров на саміті G20 поговорили вперше від початку війни
15:20
Інфляція у єврозоні сповільнилась до 8,5%: економісти очікували більшого спаду
15:13
фотоУ лавах СБУ викрили підполковника-прихильницю "руского міра"
Усі новини...