НЛО над Петербургом: Минобороны РФ уверяет, что все в порядке – это учения

Российское Минобороны сообщает, что в Санкт-Петербурге закрыли воздушное пространство, потому что проводят "тренировки по ПВО".

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Дословно Минобороны РФ: "Дежурными силами ПВО отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации".

Детали: Сообщается, что оккупанты на учениях задействовали истребители, которые совершили вылеты "для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя".

Напомним: