НЛО над Петербургом: Минобороны РФ уверяет, что все в порядке – это учения
Вторник, 28 февраля 2023, 11:24
Российское Минобороны сообщает, что в Санкт-Петербурге закрыли воздушное пространство, потому что проводят "тренировки по ПВО".
Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"
Дословно Минобороны РФ: "Дежурными силами ПВО отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации".
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Детали: Сообщается, что оккупанты на учениях задействовали истребители, которые совершили вылеты "для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя".
Напомним:
- В российском Санкт-Петербурге закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства, а местный аэропорт Пулково перестал принимать самолеты после того, как над городом заметили "неопознанный летающий объект". Позже ограничения сняли.
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