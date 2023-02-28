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НЛО над Петербургом: Минобороны РФ уверяет, что все в порядке – это учения

Алена МазуренкоВторник, 28 февраля 2023, 11:24
НЛО над Петербургом: Минобороны РФ уверяет, что все в порядке – это учения
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Российское Минобороны сообщает, что в Санкт-Петербурге закрыли воздушное пространство, потому что проводят "тренировки по ПВО".

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Дословно Минобороны РФ: "Дежурными силами ПВО отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации".

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Детали: Сообщается, что оккупанты на учениях задействовали истребители, которые совершили вылеты "для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя".

Напомним: 

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Темы: РосcияПВОВооруженные силы
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