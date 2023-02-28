Ротань стал и.о. главного тренера сборной по футболу

Исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины по футболу назначен Руслан Ротань, исполком Украинской ассоциации футбола утвердил решение.

Источник: УАФ в Facebook

Дословно: "Соглашение с Русланом Ротанем, который сейчас выполняет функции главного тренера молодежной сборной Украины, будет действовать до момента вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым, переговоры с которым по поручению исполкома проводит администрация УАФ".

Детали: Сообщается, что исполком УАФ согласился провести переговоры с Ребровым о назначении его главным тренером с заключением контракта сроком до 30 июля 2024 года и с возможностью пролонгации до 30 июля 2026 года.

Что предшествовало: 12 января Украинская ассоциация футбола сообщила, что прекращает сотрудничество с главным тренером национальной сборной Александром Петраковым, его контракт заканчивался 30 декабря 2022 года.