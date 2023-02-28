Полиция задержала подростков-основателей каналов "Редан" в двух городах
Киберполиция задержала в Днепре и Черкассах 16-летнего и 13-летнего основателей Telegram-каналов "Редан".
Источник: пресс-служба полиции Днепропетровщины, пресс-служба полиции Черкасской области
Прямая речь задержанного: "Я являюсь основателем группы, в которой около 2 500 участников. Я создал ее с целью заработка на постах по рекламе, поскольку сейчас тема "Редана" популярна в соцсетях.
Понятия "Редан" в Украине нет. Оно пришло из России с целью дестабилизации. Прошу всех перестать создавать встречи и искать "редановцев", которых у нас нет. Лучше помогите нашим солдатам. Я удаляю свою группу и прошу других не создавать подобные".
Детали: Полиция сообщает, что бронирование рекламы стоило 10 долларов США. Telegram-канал заблокирован. С парнем и его родителями общаются правоохранители.
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Дополнено: Позже полиция сообщила о задержании в Черкассах 13-летнего основателя другого Telegram-канала, посвященного движению "Редан". По словам парня, он создал канал для того, чтобы "стать популярным" и использовал название нового молодежного движения.
Канал заблокирован. С его родителями общаются полицейские.
Что было раньше:
- 27 февраля в Киеве, Харькове, Львове, Житомире и Ивано-Франковске подростки, которые относят себя к российской субкультуре "ЧВК Редан", собирались для массовых драк.
- 28 февраля полиция сообщила, что заблокировала в соцсетях 18 каналов и групп, которые были созданы для "раскрутки" молодежного движения "ЧВК Редан" в Украине.