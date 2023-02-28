Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция задержала подростков-основателей каналов "Редан" в двух городах

Татьяна ЛозовенкоВторник, 28 февраля 2023, 21:40
Фото: Нацполиция

Киберполиция задержала в Днепре и Черкассах 16-летнего и 13-летнего основателей Telegram-каналов "Редан".

Источник: пресс-служба полиции Днепропетровщины, пресс-служба полиции Черкасской области

Прямая речь задержанного: "Я являюсь основателем группы, в которой около 2 500 участников. Я создал ее с целью заработка на постах по рекламе, поскольку сейчас тема "Редана" популярна в соцсетях.

Понятия "Редан" в Украине нет. Оно пришло из России с целью дестабилизации. Прошу всех перестать создавать встречи и искать "редановцев", которых у нас нет. Лучше помогите нашим солдатам. Я удаляю свою группу и прошу других не создавать подобные".

Детали: Полиция сообщает, что бронирование рекламы стоило 10 долларов США. Telegram-канал заблокирован. С парнем и его родителями общаются правоохранители.

Узнать большеВ Украине задерживают сторонников российского движения "ЧВК "Редан": что о нем известно

ВИДЕО ДНЯ

Дополнено: Позже полиция сообщила о задержании в Черкассах 13-летнего основателя другого Telegram-канала, посвященного движению "Редан". По словам парня, он создал канал для того, чтобы "стать популярным" и использовал название нового молодежного движения.

Канал заблокирован. С его родителями общаются полицейские.

Что было раньше:

Темы: полицияДнепрдети
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский собирал Ставку: заслушал Залужного и Буданова

видеоУ Лукашенко заявляют, что с А-50 все в порядке и публикуют "свежие видео". "Гаюн" опровергает

Представитель ГУР объяснил, почему россияне взялись "освобождать" Брянскую область от режима Путина

Мэра Полтавы Мамая приговорили к 5 годам тюрьмы условно

видеоБелорусы показали видео с дрона, который сел на российский самолет в Мачулищах

фотоЛевочкин вернулся в Раду и голосовал против своих однопартийцев - "Чесно"

Все новости...
полиция
За два дня по Украине было около 30 собраний молодежи из движения "ЧВК Редан"
Полиция Харькова предотвратила беспорядки "ЧВК Редан": взялась за организаторов
В нескольких городах Украины подростки из российской "ЧВК Редан" собирались для массовых драк
Последние новости
00:13
Сумщина: враг обстрелял 10 громад, есть разрушения
00:11
видео (обновлено)В Московской области прогремел взрыв: очевидцы заявляют, что слышали свист
23:56
В Брянской области на мине подорвались росгвардейцы: искали "украинскую ДРГ"
23:53
В Нидерландах местные жители добились выселения почетного консула РФ
23:47
фото, видеоИзбранный президент Чехии хочет и дальше ездить на мотоцикле после вступления в должность
23:40
Секретарь СНБО прогнозирует, что РФ лопнет как "херсонский арбуз" и припомнил Путину слова о "военторгах"
23:26
Всеукраинский рейтинг "Книга года" назвал победителей
23:18
фото, видео"Свобода выражения взглядов": возле посольства РФ в Финляндии сожгли портрет Путина
23:09
Данилов озвучил потери россиян и Украины в Бахмуте: 1 к 7 в нашу пользу
22:56
США объявят очередной пакет военной помощи Украине
Все новости...