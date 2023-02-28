Полиция задержала подростков-основателей каналов "Редан" в двух городах

Киберполиция задержала в Днепре и Черкассах 16-летнего и 13-летнего основателей Telegram-каналов "Редан".

Источник: пресс-служба полиции Днепропетровщины, пресс-служба полиции Черкасской области

Прямая речь задержанного: "Я являюсь основателем группы, в которой около 2 500 участников. Я создал ее с целью заработка на постах по рекламе, поскольку сейчас тема "Редана" популярна в соцсетях.

Понятия "Редан" в Украине нет. Оно пришло из России с целью дестабилизации. Прошу всех перестать создавать встречи и искать "редановцев", которых у нас нет. Лучше помогите нашим солдатам. Я удаляю свою группу и прошу других не создавать подобные".

Детали: Полиция сообщает, что бронирование рекламы стоило 10 долларов США. Telegram-канал заблокирован. С парнем и его родителями общаются правоохранители.

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Дополнено: Позже полиция сообщила о задержании в Черкассах 13-летнего основателя другого Telegram-канала, посвященного движению "Редан". По словам парня, он создал канал для того, чтобы "стать популярным" и использовал название нового молодежного движения.

Канал заблокирован. С его родителями общаются полицейские.

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