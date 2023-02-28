У Пентагоні вважають, що війна в Україні може тривати і два-три роки

Колін Каль під час слухань у Конгресі, скриншот

Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль не виключає, що війна в Україні може тривати ще два-три роки.

Джерело: Колін Каль під час слухань у Конгресі США 28 лютого

Пряма мова: "Це складно (передбачити, як довго потрібно буде підтримувати Україну через війну – ред.), бо ми не знаємо точну траєкторію розвитку конфлікту. Конфлікт може закінчитися через шість місяців, а може через два чи три роки.

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Президент Байден сказав, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки треба".

Деталі: Каль визнав, що Україна залежить від допомоги США та партнерів.

Міноборони США вважає, що найближчим часом може відбуватися перехід невеликих територій із рук у руки, але значних успіхів Росії у просуванні по території України не очікується.