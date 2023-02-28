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В Пентагоне считают, что война в Украине может длиться и два-три года

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 28 февраля 2023, 22:42
Колин Каль во время слушаний в Конгрессе, скриншот

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль не исключает, что война в Украине может продлиться еще два-три года.

Источник: Колин Каль во время слушаний в Конгрессе США 28 февраля

Прямая речь: "Это сложно (предсказать, как долго нужно будет поддерживать Украину в связи с войной – ред.), потому что мы не знаем точную траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года.

Президент Байден сказал, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько надо".

Детали: Каль признал, что Украина зависит от помощи США и партнеров.

Минобороны США считает, что в ближайшее время может происходить переход небольших территорий из рук в руки, но значительных успехов России в продвижении по территории Украины не ожидается.

Темы: войнаСША
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