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Зеленський анонсував український офіс МКС і покарання Росії за геноцидну політику

Олена РощінаВівторок, 28 лютого 2023, 22:43
Зеленський анонсував український офіс МКС і покарання Росії за геноцидну політику
Володимир Зеленський і прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, фото ОП

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом – обговорив відкриття офісу цієї організації в Україні та покарання керівництва Росії за геноцидну політику щодо українців.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 28 лютого, Офіс президента

Деталі: Зеленський повідомив, що прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан перебуває з візитом в Україні. МКС відіграє історичну роль у притягненні до відповідальності російських злочинців, пояснив він.

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Пряма мова: "Геноцидна політика Росії проти нашого народу обов’язково матиме невідворотні юридичні наслідки для всіх, хто задумав, затвердив і реалізовує таку політику. І я хочу наголосити: йдеться не лише про виконавців, а й про вище політичне та військове керівництво держави-терориста. Сьогодні ми говорили про це з Карімом Ханом під час зустрічі в Києві.

Зрозуміло, що це непроста робота. Але дати відповідь на російські злочини в умовах цієї агресії саме в площині верховенства права й саме силою міжнародного суду – це те, що буде однією з гарантій довготривалої майбутньої безпеки як українців, так і інших народів. Ми це забезпечимо.

Наближаємося до відкриття українського офісу Міжнародного кримінального суду. Вже є дієва співпраця в Україні Міжнародного кримінального суду й Офісу генерального прокурора. Особливу увагу приділяємо таким російським злочинам, як депортація наших людей, депортація українських дітей. Усю цю російську геноцидну систему – від гвинтиків до архітекторів – демонтуємо й доведемо до законних вироків".

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Деталі: Зеленський також розповів Хану про підготовку конференції з питань справедливості United for justice і запросив прокурора МКС взяти в ній участь.

Передісторія:

  • 1 березня 2022 року, за тиждень після вторгнення Росії в Україну, стало відомо, що головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан вирішив почати розслідування щодо скоєння Росією воєнного злочину й злочину проти людства в Україні.
  • 22 лютого 2023 року генеральний прокурор Андрій Костін висловив упевненість, що вже цього року будуть оголошені перші результати розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, яке здійснює Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

Теми: Зеленськийвійнадепортація Росія
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