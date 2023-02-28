Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський анонсував український офіс МКС і покарання Росії за геноцидну політику

Олена РощінаВівторок, 28 лютого 2023, 23:43
Володимир Зеленський і прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, фото ОП

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом – обговорив відкриття офісу цієї організації в Україні та покарання керівництва Росії за геноцидну політику щодо українців.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 28 лютого, Офіс президента

Деталі: Зеленський повідомив, що прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан перебуває з візитом в Україні. МКС відіграє історичну роль у притягненні до відповідальності російських злочинців, пояснив він.

Пряма мова: "Геноцидна політика Росії проти нашого народу обов’язково матиме невідворотні юридичні наслідки для всіх, хто задумав, затвердив і реалізовує таку політику. І я хочу наголосити: йдеться не лише про виконавців, а й про вище політичне та військове керівництво держави-терориста. Сьогодні ми говорили про це з Карімом Ханом під час зустрічі в Києві.

Зрозуміло, що це непроста робота. Але дати відповідь на російські злочини в умовах цієї агресії саме в площині верховенства права й саме силою міжнародного суду – це те, що буде однією з гарантій довготривалої майбутньої безпеки як українців, так і інших народів. Ми це забезпечимо.

Наближаємося до відкриття українського офісу Міжнародного кримінального суду. Вже є дієва співпраця в Україні Міжнародного кримінального суду й Офісу генерального прокурора. Особливу увагу приділяємо таким російським злочинам, як депортація наших людей, депортація українських дітей. Усю цю російську геноцидну систему – від гвинтиків до архітекторів – демонтуємо й доведемо до законних вироків".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Зеленський також розповів Хану про підготовку конференції з питань справедливості United for justice і запросив прокурора МКС взяти в ній участь.

Передісторія:

  • 1 березня 2022 року, за тиждень після вторгнення Росії в Україну, стало відомо, що головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан вирішив почати розслідування щодо скоєння Росією воєнного злочину й злочину проти людства в Україні.
  • 22 лютого 2023 року генеральний прокурор Андрій Костін висловив упевненість, що вже цього року будуть оголошені перші результати розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, яке здійснює Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

Теми: Зеленськийвійнадепортація Росія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський збирав Ставку: заслухав Залужного і Буданова

відеоУ Лукашенка заявляють, що з А-50 все в порядку і публікують "свіжі відео". "Гаюн" спростовує

Представник ГУР пояснив, чому росіяни взялися "звільняти" Брянську область від режиму Путіна

Мера Полтави Мамая засудили до 5 років в'язниці умовно

відеоБілоруси показали відео з дрона, який сів на російський літак в Мачулищах

фотоЛьовочкін повернувся до Ради і голосував проти своїх однопартійців - "Чесно"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про Ставку: Готуємося знову активно діяти для звільнення нашої землі
Зеленський обговорив із генсеком ОЕСР відбудову й перспективу членства
Зеленський провів Ставку: Увага до дій окупантів та забезпечення набоями і технікою ЗСУ
Останні новини
03:28
На Запоріжжі окупанти залишили бюджетників без зарплат – ЦНС
02:51
У США затримали двох людей за відправку авіатехніки до РФ
01:57
Росія планувала катівні на окупованих українських територіях – міжнародні юристи
00:58
Україна змінить стратегію деокупації Криму: Данілов пояснив свою заяву
00:13
Сумщина: ворог обстріляв 10 громад, є руйнування
00:11
відео (оновлено)В Московській області прогримів вибух: очевидці заявляють, що чули свист
23:56
У Брянській області на міні підірвалися росгвардійці: шукали "українську ДРГ"
23:53
У Нідерландах місцеві жителі добились виселення почесного консула РФ
23:47
фото, відеоОбраний президент Чехії хоче й далі їздити на мотоциклі після вступу на посаду
23:40
Секретар РНБО прогнозує, що РФ лусне як "херсонський кавун" і пригадав Путіну слова про "воєнторги"
Усі новини...