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Зеленский анонсировал украинский офис МУС и наказание России за геноцидную политику

Елена РощинаВторник, 28 февраля 2023, 22:43
Зеленский анонсировал украинский офис МУС и наказание России за геноцидную политику
Владимир Зеленский и прокурор Международного уголовного суда Карим Хан и прокурор Международного уголовного суда, фото ОП

Президент Владимир Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом – обсудил открытие офиса этой организации в Украине и наказание руководства России за геноцидную политику в отношении украинцев.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении 28 февраля, Офис президента

Детали: Зеленский сообщил, что прокурор Международного уголовного суда Карим Хан находится с визитом в Украине. МУС играет историческую роль в привлечении к ответственности российских преступников, пояснил он.

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Прямая речь: "Геноцидная политика России против нашего народа обязательно будет иметь неотвратимые юридические последствия для всех, кто задумал, утвердил и реализует такую политику. И я хочу подчеркнуть: речь идет не только об исполнителях, но и о высшем политическом и военном руководстве государства-террориста. Сегодня мы говорили об этом с Каримом Ханом во время встречи в Киеве.

Понятно, что это непростая работа. Но дать ответ на российские преступления в условиях этой агрессии именно в плоскости верховенства права и именно силой международного суда – это то, что будет одной из гарантий долговременной будущей безопасности как украинцев, так и других народов. Мы это обеспечим.

Приближаемся к открытию украинского офиса Международного уголовного суда. Уже есть действенное сотрудничество в Украине Международного уголовного суда и Офиса генерального прокурора. Особое внимание уделяем таким российским преступлениям, как депортация наших людей, депортация украинских детей. Всю эту российскую геноцидную систему – от винтиков до архитекторов – демонтируем и доведем до законных приговоров".

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Детали: Зеленский также рассказал Хану о подготовке конференции по вопросам справедливости United for justice и пригласил прокурора МУС принять в ней участие.

Предыстория:

  • 1 марта 2022 года, через неделю после вторжения России в Украину, стало известно, что главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан решил начать расследование в отношении совершения Россией военного преступления и преступления против человечества в Украине.
  • 22 февраля 2023 года генеральный прокурор Андрей Костин выразил уверенность, что уже в этом году будут объявлены первые результаты расследования военных преступлений России в Украине, которое осуществляет Офис прокурора Международного уголовного суда.

Темы: Зеленскийвойнадепортация Росcия
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