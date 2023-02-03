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Заборона на виїзд з України держслужбовцям: на кордоні вже завернули двох чоловіків

Валентина РоманенкоП'ятниця, 3 лютого 2023, 09:23
Заборона на виїзд з України держслужбовцям: на кордоні вже завернули двох чоловіків
Андрій Демченко. фото медіацентру "Україна - Укрінформ"

З моменту набуття чинності норми про заборону на виїзд держпосадовцям, окрім як у відрядження, з України не випустили 2 осіб, які підпадали під ці обмеження.

Джерело: речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "За моєю інформацією, з моменту вступу в дію нових норм, 2 посадові особи не були пропущені на виїзд з України, адже не підпадали під умови перетину кордону".

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Деталі: Демченко уточнив, що це були чоловіки.

Спікер правоохоронного відомства також зазначив, що ДПСУ ще продовжує очікувати списки чиновників від усіх державних органів і структур.

Нагадаємо: Прикордонники пояснили, що норма про заборону на виїзд держслужбовцям уже діє. Відповідальність за її дотримання покладається передусім на самих чиновників (чоловіків та жінок –ред.) та їхніх керівників.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 27 січня Кабінет міністрів схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.
  • Міністерства, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, кого це стосується, повинні в триденний термін надати до адміністрації ДПСУ список зазначених у постанові осіб. В подальшому вони зобов'язані направляти зміни до цього списку.
  • Виїзд за кордон народних депутатів та депутатів місцевих рад, суддів, прокурорів, державних службовців, заброньованих працівників та інших категорій осіб, може здійснюватись виключно у службове відрядження.
  • Передбачено низку винятків із правил та дозволено виїзд: батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном; для лікування за кордоном; на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном.
  • Заборона на виїзд держслужбовцям окрім як у відрядження стосується і осіб, які непридатні до військової служби, або мали інші підстави для виїзду.

Теми: Прикордонна службакордонвійна
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