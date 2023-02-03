Заборона на виїзд з України держслужбовцям: на кордоні вже завернули двох чоловіків

З моменту набуття чинності норми про заборону на виїзд держпосадовцям, окрім як у відрядження, з України не випустили 2 осіб, які підпадали під ці обмеження.

Джерело: речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "За моєю інформацією, з моменту вступу в дію нових норм, 2 посадові особи не були пропущені на виїзд з України, адже не підпадали під умови перетину кордону".

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Деталі: Демченко уточнив, що це були чоловіки.

Спікер правоохоронного відомства також зазначив, що ДПСУ ще продовжує очікувати списки чиновників від усіх державних органів і структур.

Нагадаємо: Прикордонники пояснили, що норма про заборону на виїзд держслужбовцям уже діє. Відповідальність за її дотримання покладається передусім на самих чиновників (чоловіків та жінок –ред.) та їхніх керівників.

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