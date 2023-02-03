Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Заборона на виїзд з України держслужбовцям: на кордоні вже завернули двох чоловіків

Валентина РоманенкоП'ятниця, 3 лютого 2023, 10:23
Андрій Демченко. фото медіацентру "Україна - Укрінформ"

З моменту набуття чинності норми про заборону на виїзд держпосадовцям, окрім як у відрядження, з України не випустили 2 осіб, які підпадали під ці обмеження.

Джерело: речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "За моєю інформацією, з моменту вступу в дію нових норм, 2 посадові особи не були пропущені на виїзд з України, адже не підпадали під умови перетину кордону".

Деталі: Демченко уточнив, що це були чоловіки.

Спікер правоохоронного відомства також зазначив, що ДПСУ ще продовжує очікувати списки чиновників від усіх державних органів і структур.

Нагадаємо: Прикордонники пояснили, що норма про заборону на виїзд держслужбовцям уже діє. Відповідальність за її дотримання покладається передусім на самих чиновників (чоловіків та жінок –ред.) та їхніх керівників.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 27 січня Кабінет міністрів схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.
  • Міністерства, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, кого це стосується, повинні в триденний термін надати до адміністрації ДПСУ список зазначених у постанові осіб. В подальшому вони зобов'язані направляти зміни до цього списку.
  • Виїзд за кордон народних депутатів та депутатів місцевих рад, суддів, прокурорів, державних службовців, заброньованих працівників та інших категорій осіб, може здійснюватись виключно у службове відрядження.
  • Передбачено низку винятків із правил та дозволено виїзд: батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном; для лікування за кордоном; на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном.
  • Заборона на виїзд держслужбовцям окрім як у відрядження стосується і осіб, які непридатні до військової служби, або мали інші підстави для виїзду.

Читайте УП В Google News

Теми: Прикордонна службакордонвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія неспроможна вести "кілька великих наступальних операцій" – ISW

Байден: Наказував збити кулю-шпигуна "якнайшвидше", Пентагон рекомендував почекати

Україні потрібні сотні тисяч БПЛА, треба розвивати власний ринок – Резніков

доповненоЗеленський позбавив українського громадянства Клюєва, Табачника й Клименка

США збили китайський шпигунський аеростат

Зеленський підписав документи щодо тих, у кого виявили російське громадянство

Усі новини...
Прикордонна служба
Штурмовики РФ спробували прорватись до Бахмута: зазнали втрат і відступили – ДПСУ
Дрони для кордону: українці задонатили вже 1,6 мільйона, збір триватиме
"Лють", "Кара-Даг", "Сталевий кордон": 8 бригад запрошують бійців для "штурму аж до Криму"
Останні новини
07:43
фотоЧилі охопили масштабні лісові пожежі, є загиблі і багато постраждалих
07:08
Лікувати поранених окупантів у Світлодарськ приїхали медики з Якутії – штаб
06:37
Сили оборони відбили ворожі атаки в районах 9 населених пунктів – зведення
06:22
Столиця штату Нью-Йорк допоможе відбудувати Бучу
05:30
Росія неспроможна вести "кілька великих наступальних операцій" – ISW
04:30
Китай висловив "невдоволення" через збитий аеростат у США
03:50
Росіяни мають намір вивезти дітей з окупованої Луганщини в Карелію – ЦНС
02:54
"Існує консенсус" із Зеленським, що територія РФ не зазнає атак західною зброєю – Шольц
01:51
Байден: Наказував збити кулю-шпигуна "якнайшвидше", Пентагон рекомендував почекати
00:58
відеоУ центрі Маріуполя окупанти демонтували бульвар Хмельницького – радник мера
Усі новини...