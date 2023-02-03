Кулеба закликав МОК припинити прикривати злочини РФ білими прапорами

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував можливе повернення російських спортсменів до змагань і закликав Міжнародний олімпійський комітет припинити спроби прикрити злочини РФ білими прапорами.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова: "З минулого року росіяни вбили 231 українського спортсмена та тренера, 15 поранили, 28 затримали, а 4 зникли безвісти. Ця війна-геноцид наказана Путіним, але здійснюється звичайними росіянами.

МОК повинен припинити спроби прикрити російські злочини білими прапорами".

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