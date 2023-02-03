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Кулеба закликав МОК припинити прикривати злочини РФ білими прапорами

Альона Мазуренко П'ятниця, 3 лютого 2023, 22:22
Кулеба закликав МОК припинити прикривати злочини РФ білими прапорами

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував можливе повернення російських спортсменів до змагань і закликав Міжнародний олімпійський комітет припинити спроби прикрити злочини РФ білими прапорами.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова: "З минулого року росіяни вбили 231 українського спортсмена та тренера, 15 поранили, 28 затримали, а 4 зникли безвісти. Ця війна-геноцид наказана Путіним, але здійснюється звичайними росіянами.

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МОК повинен припинити спроби прикрити російські злочини білими прапорами".

Передісторія:

  • Міжнародний олімпійський комітет (МОК) привітав пропозицію Олімпійської ради Азії надати російським і білоруським спортсменам можливість змагатися в Азії. Потенційно це може включати в себе й олімпійські відбіркові змагання, оскільки російські та білоруські спортсмени не можуть змагатися в Європі зараз.
  • 27 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочне міжнародну кампанію, щоб не допустити російських спортсменів до участі в Олімпійських Іграх.
  • 28 січня Зеленський звернувся з листом до президентів провідних міжнародних спортивних федерацій із закликом визначитися щодо прагнення МОК повернути російських спортсменів у міжнародні змагання.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ще на початку січня запрошував президента МОК Томаса Баха та інших спортивних функціонерів у Дружківку, де росіяни ракетою розтрощили льодову арену "Альтаїр".  А Зеленський запросив Баха в Бахмут, який російські війська намагаються захопити.
  • Президент МОК Томас Бах заявив, що хоче "вивчити можливість" повернення атлетів з Росії та Білорусі у міжнародний спорт навіть попри те, що це може бути причиною бойкоту змагань з боку України.
  • Міністерство закордонних справ Росії заявило, що будь-яка спроба витіснити Москву з міжнародного спорту через війну, яку вона називає своєю "спеціальною військовою операцією" в Україні, "приречена на провал".
  • МОК відкинув критику українських чиновників, які звинуватили його у пропаганді війни після того, як МОК заявив, що росіянам потенційно може бути надана можливість кваліфікуватися на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

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Теми: Кулеба ДмитроОлімпіадаРосіяспорт
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