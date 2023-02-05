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Китай висловив "невдоволення" через збитий аеростат у США

Ольга Глущенко Неділя, 5 лютого 2023, 03:30
Китай висловив невдоволення через збитий аеростат у США
фото getty images

Міністерство закордонних справ Китаю висловило "сильне невдоволення і протест проти застосування США сили для атаки на цивільні безпілотні літальні апарати".

Джерело: ВВС із посиланням на МЗС Китаю

Дослівно із заяви МЗС Китаю: "Китайська сторона неодноразово інформувала американську сторону після перевірки, що аеростат призначений для цивільного використання і потрапив на територію США через форс-мажорні обставини – це була абсолютно випадковість".

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Виявлення повітряної кулі спричинило дипломатичну кризу, а державний секретар США Ентоні Блінкен скасував поїздку до Китаю, заплановану на ці вихідні, через "безвідповідальний вчинок".

Китайська влада заперечує, що це була куля-шпигун, і натомість заявляє, що це був метеорологічний аеростат, який збився зі шляху.

Що передувало: США у суботу збили ймовірний китайський шпигунський аеростат біля узбережжя Кароліни.

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Президент США Джо Байден привітав пілотів винищувача, які збили шпигунський аеростат біля узбережжя Південної Кароліни і сказав, що він наказував збити його "якнайшвидше".

Передісторія:

  • 3-го лютого Пентагон повідомляв, що над територією Сполучених Штатів зафіксували пересування повітряної кулі з обладнанням для стеження - "запущеної, найбільш імовірно, КНР". 
  • Державний секретар США Ентоні Блінкен відклав поїздку до Китаю після того, як було виявлено китайський аеростат, що пролітав над чутливими об'єктами на заході США.
  • Китай заявив, що цей інцидент США використали для піару, а Блінкен навіть не збирався до них їхати.
  • 4-го лютого Пентагон заявив, що ще одна китайська повітряна куля-шпигун літала над Латинською Америкою.

Теми: КитайСША
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