Китай висловив "невдоволення" через збитий аеростат у США

Міністерство закордонних справ Китаю висловило "сильне невдоволення і протест проти застосування США сили для атаки на цивільні безпілотні літальні апарати".

Джерело: ВВС із посиланням на МЗС Китаю

Дослівно із заяви МЗС Китаю: "Китайська сторона неодноразово інформувала американську сторону після перевірки, що аеростат призначений для цивільного використання і потрапив на територію США через форс-мажорні обставини – це була абсолютно випадковість".

Виявлення повітряної кулі спричинило дипломатичну кризу, а державний секретар США Ентоні Блінкен скасував поїздку до Китаю, заплановану на ці вихідні, через "безвідповідальний вчинок".

Китайська влада заперечує, що це була куля-шпигун, і натомість заявляє, що це був метеорологічний аеростат, який збився зі шляху.

Що передувало: США у суботу збили ймовірний китайський шпигунський аеростат біля узбережжя Кароліни.

Президент США Джо Байден привітав пілотів винищувача, які збили шпигунський аеростат біля узбережжя Південної Кароліни і сказав, що він наказував збити його "якнайшвидше".

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