Кадрових змін у сфері оборони цього тижня не буде – Арахамія

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що цього тижня не буде кадрових змін у сфері оборони, натомість очікуються призначення очільників МВС та СБУ.

Джерело: Арахамія у Telegram

Пряма мова Арахамії: "Кадрові зміни в сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться".

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Деталі: За його словами, у той же час, очікуються призначення міністра внутрішніх справ та голови Служби безпеки України.

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