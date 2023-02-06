Кадрових змін у сфері оборони цього тижня не буде – Арахамія

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що цього тижня не буде кадрових змін у сфері оборони, натомість очікуються призначення очільників МВС та СБУ.

Джерело: Арахамія у Telegram

Пряма мова Арахамії: "Кадрові зміни в сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться".

Деталі: За його словами, у той же час, очікуються призначення міністра внутрішніх справ та голови Служби безпеки України.

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Що було раніше:

Раніше джерела УП повідомили, що на тижні міністр оборони Олексій Резніков може залишити свою посаду, його місце, найімовірніше, займе чинний очільник ГУР Кирило Буданов.

5 лютого у "Слузі народу" повідомили, що фракція проголосує за звільнення міністра оборони Олексія Резнікова і міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна. За даними джерел УП, Резнікова розглядають на позицію міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Сам Резніков заявив, що ні президент, ні прем'єр-міністр не пропонували йому очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, однак він відмовився б, якби така пропозиція надійшла.