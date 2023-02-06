Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кадрових змін у сфері оборони цього тижня не буде – Арахамія

Станіслав ПогоріловПонеділок, 6 лютого 2023, 10:31
Кадрових змін у сфері оборони цього тижня не буде – Арахамія
ДАВИД АРАХАМІЯ, фото: Getty Images

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що цього тижня не буде кадрових змін у сфері оборони, натомість очікуються призначення очільників МВС та СБУ.

Джерело: Арахамія у Telegram

Пряма мова Арахамії: "Кадрові зміни в сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться".

Реклама:

Деталі: За його словами, у той же час, очікуються призначення міністра внутрішніх справ та голови Служби безпеки України.

Знати більше: Олексій Резніков: Я вже несу репутаційну відповідальність за скандали в Міністерстві

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше джерела УП повідомили, що на тижні міністр оборони Олексій Резніков може залишити свою посаду, його місце, найімовірніше, займе чинний очільник ГУР Кирило Буданов.
  • 5 лютого у "Слузі народу" повідомили, що фракція проголосує за звільнення міністра оборони Олексія Резнікова і міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна. За даними джерел УП, Резнікова розглядають на позицію міністра з питань стратегічних галузей промисловості. 
  • Сам Резніков заявив, що ні президент, ні прем'єр-міністр не пропонували йому очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, однак він відмовився б, якби така пропозиція надійшла.

Теми: АрахаміязвільненняМіноборониРезніков
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Арахамія
Розмови про відмову України від територій заохочують агресію Росії – Арахамія
Монополія на "Україну". Як Шмигаль і його уряд пустили скандальний ЄДАПС заробляти мільярди на документах
Болгарія – не Мальдіви: Арахамія пояснив, чому Торохтія не покарали
Останні новини
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
12:52
Путін заявив, що не відмовиться від "цілей СВО"
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
Усі новини...
Реклама: