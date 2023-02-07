Інцидент з аеростатом не сприяє покращенню відносин між США і Китаєм – Білий дім
Інцидент з китайською кулею-шпигуном у США не сприяє покращенню досить так складних відносин між Вашингтоном і Пекіном, однак Білий дім надалі вважає необхідним посилювати діалог.
Джерело: координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Очевидно, що цей інцидент не допоміг процесу (поліпшення відносин – ред.)".
"Для держсекретаря Блінкена зараз просто недоречно відвідувати Пекін на тлі такого кричущого порушення нашого суверенного повітряного простору".
Деталі: Кірбі констатував, що взаємини між Сполученими Штатами й КНР і до цього випадку були напруженими.
За його словами, у Вашингтоні вважають, що зараз – не час для дискусій віч-на-віч, аби обговорювати широкі дипломатичні питання. Тож, зазначив він, глава Держдепартаменту вирушить до Пекіна, коли настане слушний момент.
Водночас посадовець підкреслив, що в підходах президента Байдена нічого не змінилося: відносини між США й Китаєм залишаються дуже важливими – вочевидь, одними з найбільш значущих у сучасному світі.
"Президент продовжує розглядати це як стратегічну конкуренцію", – додав представник адміністрації, наголосивши, що Вашингтон не прагне конфлікту з Пекіном, і в цьому плані також нічого не змінилося.
Передісторія:
- 3-го лютого Пентагон повідомляв, що над територією Сполучених Штатів зафіксували пересування повітряної кулі з обладнанням для стеження - "запущеної, найбільш імовірно, КНР".
- Державний секретар США Ентоні Блінкен відклав поїздку до Китаю після того, як було виявлено китайський аеростат, що пролітав над чутливими об'єктами на заході США.
- 4-го лютого Пентагон заявив, що ще одна китайська повітряна куля-шпигун літала над Латинською Америкою.
- США у суботу збили ймовірний китайський шпигунський аеростат біля узбережжя Кароліни.
- Міністерство закордонних справ Китаю висловило "сильне невдоволення і протест проти застосування США сили для атаки на цивільні безпілотні літальні апарати".