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Маєток для Халімона: САП розслідує справу щодо нардепа-"слуги"

Валентина РоманенкоВівторок, 7 лютого 2023, 12:58
Маєток для Халімона: САП розслідує справу щодо нардепа-слуги
ПАВЛО ХАЛІМОН. ФОТО З ЙОГО FACEBOOK

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідуватиме можливе незаконне збагачення народного депутата від партії "Слуга народу" Павла Халімона.

Джерело: прессекретар САП Ольга Постолюк у коментарі УП

Деталі: За словами речниці антикорупційної прокуратури, Офіс генпрокурора погодив звернення САП і дані до ЄРДР було внесено наприкінці січня 2023 року.

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Детальніше читайте: Слуга будинку на печерському пагорбі. Як заступник керівника фракції СН придбав маєток у центрі Києва

Передісторія:

Розслідування "Української правди" з'ясувало, що заступник керівника парламентської фракції "Слуга народу" Павло Халімон у розпал повномасштабної війни Росії проти України придбав розкішний маєток вартістю мільйони гривень, оформивши його на іншу особу.

ВІДЕО ДНЯ

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що нардеп Павло Халімон буде звільнений із посади заступника керівника фракції. Крім цього пізніше очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила, що прийняла відставку народного депутата Павла Халімона з посади голови Чернігівської обласної організації партії.

Теми: Слуга народунерухомістьАнтикорупційна прокуратура
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