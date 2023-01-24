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Маєток для Халімона: САП просить генпрокурора відкрити справу щодо нардепа

Валентина РоманенкоВівторок, 24 січня 2023, 12:47
ПАВЛО ХАЛІМОН. ФОТО З ЙОГО FACEBOOK

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить генпрокурора порушити стосовно народного депутата від партії "Слуга народу" Павла Халімона кримінальну справу за фактом незаконного збагачення після публікації журналістського розслідування "Української правди". 

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на відповідь САП на інформаційний запит агенції

Дослівно: "Спеціалізована антикорупційна прокуратура у встановленому порядку звернулась до генерального прокурора щодо внесення відомостей за вказаною публікацією до Єдиного реєстру досудових розслідувань та реєстрації відповідного кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 (незаконне збагачення) ККУ".

Деталі: У САП зазначили, що ознайомилися з журналістським розслідуванням під назвою "Слуга будинку на печерському пагорбі. Як заступник керівника фракції СН придбав маєток у центрі Києва".

У відомстві вважають, що "викладені у публікації обставини можуть свідчити про можливий факт набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи".

У САП нагадали, що, згідно із чинним законодавством, відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом, до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносить генпрокурор.

Що передувало: Розслідування "Української правди" з'ясувало, що заступник керівника парламентської фракції "Слуга народу" Павло Халімон у розпал повномасштабної війни Росії проти України придбав розкішний маєток вартістю мільйони гривень, оформивши його на іншу особу.

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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що нардеп Павло Халімон буде звільнений із посади заступника керівника фракції. Крім цього пізніше очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила, що прийняла відставку народного депутата Павла Халімона з посади голови Чернігівської обласної організації партії

Детальніше читайте: Слуга будинку на печерському пагорбі. Як заступник керівника фракції СН придбав маєток у центрі Києва

Нагадаємо: До початку повномасштабної війни з РФ, у лютому 2022 році, Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляло, що за результатами проведеного моніторингу способу життя посадовців, розпочало перевірку декларації Халімона.

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Теми: Слуга народунерухомістьВерховна Рада
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