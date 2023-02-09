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"Азов" розширився до бригади у складі Нацгвардії 

Альона Мазуренко Четвер, 9 лютого 2023, 21:57
фото: ТГ Азова

Окремий загін спеціального призначення НГУ "Азов" розширився до бригади і закликає вступати до них у рамках ініціативи "Гвардія наступу".

Джерело: "Азов" в Youtube, співрозмовники УП серед військових

Дослівно: "Цьому зростанню передувала майже дев'ятирічна бойова історія "Азову".

2023 рік. Міністерство внутрішніх справ України розпочало формування нових штурмових бригад "Гвардія наступу".

Бригада НГУ "Азов" стає однією з них. Час переходити в наступ".

Деталі: Таким чином чисельність "азовців" збільшиться. 

За рахунок формування нових або зміцнення уже існуючих підрозділів, зокрема, з броньованою технікою та важким озброєнням, "Азов" матиме більше бойових спроможностей для ефективного виконання завдань.

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Крім того, полк формує свою бригаду на основі багаторічного досвіду та ефективних підходів підготовки та управління. 

У 2014 рік "Азов" на рівні батальйону МВС брав участь у звільненні Маріуполя, боях за Іловайськ.

Згодом "Азов" збільшився до полку та переформатувався в окремий загін спеціального призначення в складі 12-ї бригади НГУ.

У 2015 році - Широкинська операція, у 2019 році - оборона Світлодарської дуги, у 2022 році - бійці "Азову" 86 днів обороняли Маріуполь, були заблоковані на "Азовсталі", вели бої на південному напрямку.

Нагадаємо: 

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Теми: Азов НацгвардіявійнаГвардія наступу
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