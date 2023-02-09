"Азов" розширився до бригади у складі Нацгвардії
Окремий загін спеціального призначення НГУ "Азов" розширився до бригади і закликає вступати до них у рамках ініціативи "Гвардія наступу".
Джерело: "Азов" в Youtube, співрозмовники УП серед військових
Дослівно: "Цьому зростанню передувала майже дев'ятирічна бойова історія "Азову".
2023 рік. Міністерство внутрішніх справ України розпочало формування нових штурмових бригад "Гвардія наступу".
Бригада НГУ "Азов" стає однією з них. Час переходити в наступ".
Деталі: Таким чином чисельність "азовців" збільшиться.
За рахунок формування нових або зміцнення уже існуючих підрозділів, зокрема, з броньованою технікою та важким озброєнням, "Азов" матиме більше бойових спроможностей для ефективного виконання завдань.
Крім того, полк формує свою бригаду на основі багаторічного досвіду та ефективних підходів підготовки та управління.
У 2014 рік "Азов" на рівні батальйону МВС брав участь у звільненні Маріуполя, боях за Іловайськ.
Згодом "Азов" збільшився до полку та переформатувався в окремий загін спеціального призначення в складі 12-ї бригади НГУ.
У 2015 році - Широкинська операція, у 2019 році - оборона Світлодарської дуги, у 2022 році - бійці "Азову" 86 днів обороняли Маріуполь, були заблоковані на "Азовсталі", вели бої на південному напрямку.
Нагадаємо:
- Раніше Сили спеціальних операцій полку "Азов" стали 3-ю окремою штурмовою бригадою у складі Сухопутних військ ЗСУ і вже воюють на Бахмутському напрямку.
- 2 лютого виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що в МВС почали формувати штурмові бригади "Гвардія наступу" для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій.
- У Нацполіції пояснили, що Україна готується до звільнення Луганська, Донецька й Криму від російських окупантів, тому Міністерство внутрішніх справ формує 8 штурмових бригад "Гвардії наступу", в які запрошує добровольців.