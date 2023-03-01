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Міноборони Білорусі показало відео з нібито А-50 після заяв про його пошкодження

Тетяна ЛозовенкоСереда, 1 березня 2023, 20:21
Фото: Скриншот з відео міноборони білорусі

Міноборони Білорусі опублікувало відео з нібито літаком А-50 в Мачулищах, який їздить по злітно-посадовій смузі, після заяв про його пошкодження білоруськими партизанами 26 лютого.

Джерело: Міноборони Білорусі із посиланням на ефір державного телеканалу "Білорусь-1", моніторингова група Беларускі Гаюн

Деталі: На відеозаписі з кількох ракурсів показано, як літак їздить по злітно-посадковій смузі. Відео зняте у темну пору доби.

Міноборони лише повідомило, що це літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50 на аеродромі в Мачулищах.

Доповнено: Як стверджує моніторингова група Беларускі Гаюн, судячи з погодних умов, відео справді було знято 1 березня близько 20:00 (за Мінськом), однак є низка неточностей:

  • Відео з бортом знято в сутінках на 4-й день після інциденту в Мачулищах. На кадрах показано виключно рулювання ДРЛО, що не є доказом того, що у літака не пошкоджено обертову антену радарного комплексу "Джміль", що обертається, і навіть того, що літак може літати. 
  • На відео старанно показані бортові номери, хоча раніше, як стверджує моніторингова група, їх завжди замазували.
  • Усі ракурси зйомки тільки знизу і збоку, що не дає змоги роздивитися його зверху в деталях, зокрема крила, які, судячи із супутникових фото, могли бути пошкоджені.
  • Також моніторингова група порівняла кадри 1 березня з кадрами 29 січня і дійшла висновку, що "тарілка" має інший вигляд. Повідомляється, що попередні подряпини не видно, зате видно велику чорну пляму.

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У неділю вдень стало відомо, що на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі вранці лунали вибухи. Потім з'явилася інформація, що був пошкоджений російський військовий літак А-50.
  • Представник ініціативи Bypol Олександр Азаров повідомив, що за цим стоять білоруські партизани. За його словами учасники ймовірної диверсії в Мачулищах залишили Білорусь і зараз перебувають у безпеці.
  • Пізніше ЗМІ опублікували супутникові фото літака до інциденту і після.
  • Журналісти, порівнявши супутникові фото, дійшли висновку, що на крилах літака з’явились чорні плями після інциденту. Водночас підтвердити пошкодження літака не вдалось, бо плями можуть бути лише візуальним ефектом, викликаним, наприклад, сніговим покривом на крилах.

Теми: БілорусьавіаМіноборони
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