Міноборони Білорусі опублікувало відео з нібито літаком А-50 в Мачулищах, який їздить по злітно-посадовій смузі, після заяв про його пошкодження білоруськими партизанами 26 лютого.

Джерело: Міноборони Білорусі із посиланням на ефір державного телеканалу "Білорусь-1", моніторингова група Беларускі Гаюн

Деталі: На відеозаписі з кількох ракурсів показано, як літак їздить по злітно-посадковій смузі. Відео зняте у темну пору доби.

Міноборони лише повідомило, що це літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50 на аеродромі в Мачулищах.

Міноборони Білорусі показало відео з нібито А-50 після заяв про його пошкодження білоруськими партизанами pic.twitter.com/OEBedyBDcB — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2023

Доповнено: Як стверджує моніторингова група Беларускі Гаюн, судячи з погодних умов, відео справді було знято 1 березня близько 20:00 (за Мінськом), однак є низка неточностей:

Відео з бортом знято в сутінках на 4-й день після інциденту в Мачулищах. На кадрах показано виключно рулювання ДРЛО, що не є доказом того, що у літака не пошкоджено обертову антену радарного комплексу "Джміль", що обертається, і навіть того, що літак може літати.

На відео старанно показані бортові номери, хоча раніше, як стверджує моніторингова група, їх завжди замазували.

Усі ракурси зйомки тільки знизу і збоку, що не дає змоги роздивитися його зверху в деталях, зокрема крила, які, судячи із супутникових фото, могли бути пошкоджені.

Також моніторингова група порівняла кадри 1 березня з кадрами 29 січня і дійшла висновку, що "тарілка" має інший вигляд. Повідомляється, що попередні подряпини не видно, зате видно велику чорну пляму.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ