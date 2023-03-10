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Окупанти заявили, що оборонну лінію в Криму будують "нестандартно"

Ірина БалачукП'ятниця, 10 березня 2023, 07:50
Окупанти заявили, що оборонну лінію в Криму будують нестандартно
Пособник окупантів Аксьонов. Фото з Telegam Аксьонова

Так званий "глава" тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що будівництво оборонної лінії в Криму йде за планом, окупанти діють "нестандартно".

Джерело: "РИА Новости"

Пряма мова Аксьонова: "Все за планом рухається. І, насправді, ми там діємо нестандартно. Тема така, що в публічному полі максимально розкрита бути не може, але можу сказати, що ми з урахуванням усього досвіду бойових дій діємо нестандартно, асиметрично, можна сказати".

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Деталі: Аксьонов додав, що окупанти Криму "йдуть не просто за планами, які були сто років тому відпрацьовані".

Він також заявив, що на будівництві об'єктів оборонної лінії працює велика кількість людей.

Аксьонов традиційно повторив улюблені російським диктатором фрази, що "береженого Бог береже" і "хочеш миру – готуйся до війни", та додав, що "всі рішення лідера (Путіна – ред.) будуть виконані".

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Раніше так званий "глава" Криму повідомив, що на півострові почали проводити фортифікаційні роботи "для забезпечення безпеки жителів" і що це підтримав російський диктатор Путін.

Що було раніше: Губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про завершення будівництва "оборонної засічної лінії" на кордоні з Україною.

Теми: Кримвійна
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