Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты заявили, что оборонительную линию в Крыму строят "нестандартно"

Ирина БалачукПятница, 10 марта 2023, 08:50
Оккупанты заявили, что оборонительную линию в Крыму строят нестандартно
Пособник оккупантов Аксенов. Фото с Telegam Аксенова

Так называемый "глава" временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что строительство оборонительной линии в Крыму идет по плану, оккупанты действуют "нестандартно".

Источник: "РИА Новости"

Прямая речь Аксенова: "Все по плану двигается. И, на самом деле, мы там действуем нестандартно. Тема такая, что в публичном поле максимально раскрыта быть не может, но могу сказать, что мы с учетом всего опыта боевых действий действуем нестандартно, асимметрично, можно сказать".

Детали: Аксенов добавил, что оккупанты Крыма "идут не просто по планам, которые были сто лет назад отработаны".

Он также заявил, что на строительстве объектов оборонительной линии работает большое количество людей.

Аксенов традиционно повторил излюбленные российским диктатором фразы, что "береженого Бог бережет" и "хочешь мира – готовься к войне" и добавил, что "все решения лидера (Путина – ред.) будут выполнены".

Ранее так называемый "глава" Крыма сообщил что на полуострове начали проводить фортификационные работы "для обеспечения безопасности жителей" и что это поддержал российский диктатор Путин.

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше: Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о завершении строительства "оборонительной засечной линии" на границе с Украиной.

Темы: Крымвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоПервые украинские экипажи завершили обучение на танках Leopard 2 в Испании

Падение ВВП в 4 квартале прошлого года превысило 31% – Госстат

Кабмин предлагает увеличить расходы госбюджета более чем на полтриллиона: средства направят на оборону

видеоМонахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской Лавры

Международный суд откроет против России два дела о военных преступлениях

Арахамия ответил премьеру Грузии намеками на публикацию транзакций с банковских счетов

Все новости...
Крым
МИД инициирует санкции против белорусского чиновника, подписавшего "соглашение о сотрудничестве" с Крымом
Белорусский регион подписал соглашение с Крымом, который Минск не признает российским
В Украине впервые осудили военного комиссара за "мобилизацию" в Крыму 
Последние новости
21:39
В театре в Цюрихе создали Ukrainian kiosk: первой гостьей стала Оксана Забужко
21:28
США поощряют лидера Китая поговорить с Зеленским о войне в Украине
21:15
В ЕС разрабатывают свой закон об "иноагентах" – СМИ
21:11
Кубраков: идея РФ о продлении зерновой инициативы на 60 дней противоречит соглашению
20:48
Украина в прошлом году стала третьим импортером оружия в мире, Россия – сокращает экспорт – SIPRI
20:45
Глава Минобороны Италии обвинил группу "Вагнера" в разжигании миграционного кризиса
20:38
В МИД определились с послами Украины в Китае, Индии и Бразилии
20:37
Украинские военные в Германии завершили обучение на танке Leopard 2
20:35
МОН прекратило сотрудничество с Parimatch
20:35
Позиция РФ по 60-дневному продлению "зернового коридора" противоречит соглашению - Кубраков
Все новости...