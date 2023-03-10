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Оккупанты заявили, что оборонительную линию в Крыму строят "нестандартно"

Ирина БалачукПятница, 10 марта 2023, 07:50
Оккупанты заявили, что оборонительную линию в Крыму строят нестандартно
Пособник оккупантов Аксенов. Фото с Telegam Аксенова

Так называемый "глава" временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что строительство оборонительной линии в Крыму идет по плану, оккупанты действуют "нестандартно".

Источник: "РИА Новости"

Прямая речь Аксенова: "Все по плану двигается. И, на самом деле, мы там действуем нестандартно. Тема такая, что в публичном поле максимально раскрыта быть не может, но могу сказать, что мы с учетом всего опыта боевых действий действуем нестандартно, асимметрично, можно сказать".

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Детали: Аксенов добавил, что оккупанты Крыма "идут не просто по планам, которые были сто лет назад отработаны".

Он также заявил, что на строительстве объектов оборонительной линии работает большое количество людей.

Аксенов традиционно повторил излюбленные российским диктатором фразы, что "береженого Бог бережет" и "хочешь мира – готовься к войне" и добавил, что "все решения лидера (Путина – ред.) будут выполнены".

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Ранее так называемый "глава" Крыма сообщил что на полуострове начали проводить фортификационные работы "для обеспечения безопасности жителей" и что это поддержал российский диктатор Путин.

Что было раньше: Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о завершении строительства "оборонительной засечной линии" на границе с Украиной.

Темы: Крымвойна
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