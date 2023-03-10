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Уничтожение "Мрии": СБУ задержала экс-директора "Антонова", ему объявлено о подозрении

Станислав ПогориловПятница, 10 марта 2023, 08:53
Уничтожение Мрии: СБУ задержала экс-директора Антонова, ему объявлено о подозрении
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности сообщила о подозрении бывшим гендиректору ГП "Антонов", и.о. заместителя гендиректора, а также заместителю директора по авиационной безопасности в препятствовании законной деятельности ВСУ, что привело к захвату Гостомельского аэродрома и уничтожению самолета АН-225 "Мрия".

Источник: пресс-службы СБУ, ОГП

Детали: По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет о бывшем директоре Сергее Бычкове, бывшем заместителе директора Михаиле Харченко, и бывшем начальник по авиабезопасности Александре Нетесове.

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Дословно: "По материалам следствия, накануне полномасштабного вторжения чиновники не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите".

 

Больше деталей: Сообщается, что такие преступные действия привели к временному захвату стратегически важного аэродрома, окружающих населенных пунктов и уничтожению "Мрии".

 

По данным следствия, в течение января - февраля 2022 года Национальная гвардия была проинформирована о возможной эскалации военного конфликта со стороны России на территории Украины.

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Во исполнение распоряжения Генштаба ВСУ Нацгвардия должна была организовать мероприятия по усилению охраны и обороны отдельных объектов, в том числе аэродрома.

Однако, должностные лица государственного предприятия помешали этому. Они лишили их возможности вовремя принять меры по охране и обороне аэродрома.

Такие действия привели к гибели человека и причинению телесных повреждений различной степени тяжести еще двум лицам. Уничтожение самолета АН-225 "Мрия", повреждение других самолетов и автотранспортных средств предприятия.

Кроме того, был утрачен контроль над стратегическим военным объектом с последующей временной оккупацией близлежащих населенных пунктов Киевской области.

Двум фигурантам производства избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Принимаются комплексные меры для привлечения к ответственности также бывшего заместителя гендиректора ГП "Антонов", который сейчас скрывается от правосудия. Он объявлен в розыск.

Прямая речь главы СБУ Василия Малюка: "Мы ведем объективное расследование этого дела. Те, кто фактически помог врагу уничтожить один из символов Украины, должны понести заслуженное наказание. И СБУ сделает для этого все необходимое. А новый самолет наше государство обязательно построит, потому что "Мрию", как и Украину, невозможно разрушить".

Темы: авиаСБУарествойна
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