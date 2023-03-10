Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Уничтожение "Мрии": СБУ задержала экс-директора "Антонова", ему объявлено о подозрении

Станислав ПогориловПятница, 10 марта 2023, 09:53
Уничтожение Мрии: СБУ задержала экс-директора Антонова, ему объявлено о подозрении
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности сообщила о подозрении бывшим гендиректору ГП "Антонов", и.о. заместителя гендиректора, а также заместителю директора по авиационной безопасности в препятствовании законной деятельности ВСУ, что привело к захвату Гостомельского аэродрома и уничтожению самолета АН-225 "Мрия".

Источник: пресс-службы СБУ, ОГП

Детали: По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет о бывшем директоре Сергее Бычкове, бывшем заместителе директора Михаиле Харченко, и бывшем начальник по авиабезопасности Александре Нетесове.

 

Дословно: "По материалам следствия, накануне полномасштабного вторжения чиновники не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите".

 

Больше деталей: Сообщается, что такие преступные действия привели к временному захвату стратегически важного аэродрома, окружающих населенных пунктов и уничтожению "Мрии".

 

По данным следствия, в течение января - февраля 2022 года Национальная гвардия была проинформирована о возможной эскалации военного конфликта со стороны России на территории Украины.

Во исполнение распоряжения Генштаба ВСУ Нацгвардия должна была организовать мероприятия по усилению охраны и обороны отдельных объектов, в том числе аэродрома.

ВИДЕО ДНЯ

Однако, должностные лица государственного предприятия помешали этому. Они лишили их возможности вовремя принять меры по охране и обороне аэродрома.

Такие действия привели к гибели человека и причинению телесных повреждений различной степени тяжести еще двум лицам. Уничтожение самолета АН-225 "Мрия", повреждение других самолетов и автотранспортных средств предприятия.

Кроме того, был утрачен контроль над стратегическим военным объектом с последующей временной оккупацией близлежащих населенных пунктов Киевской области.

Двум фигурантам производства избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Принимаются комплексные меры для привлечения к ответственности также бывшего заместителя гендиректора ГП "Антонов", который сейчас скрывается от правосудия. Он объявлен в розыск.

Прямая речь главы СБУ Василия Малюка: "Мы ведем объективное расследование этого дела. Те, кто фактически помог врагу уничтожить один из символов Украины, должны понести заслуженное наказание. И СБУ сделает для этого все необходимое. А новый самолет наше государство обязательно построит, потому что "Мрию", как и Украину, невозможно разрушить".

Темы: авиаСБУарествойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россияне потеряли два десятка вояк, штурмуя опорные пункты пограничников

Россия несет чрезвычайно тяжелые потери в войне - разведка Британии

Путин потерял контроль над инфопространством России – ISW

видеоВ промзоне Бахмута подразделение пограничников ликвидировало группу "вагнеровцев"

Ткаченко пригрозил УПЦ МП ответственностью в случае кражи мощей святых из Лавры

Объявлены лауреаты Шевченковской премии

Все новости...
авиа
В Польше подтвердили, что передадут Украине МиГ-29, но немного
Британия: пока А-50 на ремонте, РФ в Беларуси будет полагаться на наземное сопровождение истребителей
Польша готова передать Украине собственные МиГ-29 – президент
Последние новости
16:39
В Кишиневе задержали 54 учасников протестов пророссийских сил
16:31
Украина начала вторую посевную за время войны – Шмыгаль
16:14
Зеленский обсудил потребности Украины в сфере безопасности с новым президентом Чехии
15:57
Польша планирует обнародовать документы о коррупционном влиянии РФ на евродепутатов
15:51
видеоВ сети появились кадры избиения солдата в воинской части. Спецслужбы начали расследование
15:50
В Иране более 100 человек задержали по подозрению в отравлении школьниц
15:39
Крах SVB вызывает панику по всему миру – Bloomberg
15:24
Большинство британцев положительно оценивают прием беженцев из Украины
15:13
Возле Мариуполя новые взрывы, россияне подняли в небо авиацию - Андрющенко
15:06
В Молдове раскрыли группу организаторов беспорядков на протестах в Кишиневе
Все новости...