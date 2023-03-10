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У "Дії" запустили нове опитування про перейменування Південної залізниці

Альона Мазуренко П'ятниця, 10 березня 2023, 09:51
У Дії запустили нове опитування про перейменування Південної залізниці
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З TELEGRAM УКРЗАЛІЗНИЦІ

У новому опитуванні в "Дії" українцям пропонують обрати нову назву для Південної залізниці.

Джерело: віцепрем’єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram

Пряма мова: "Ви вже обрали в Дії нову назву для Південно-Західної залізниці. Проголосували 1,1 млн українців. З них — понад 417,2 тисяч за варіант Центральна залізниця.

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Тепер час розібратися з Південною залізницею. Заходьте в Дію та обирайте нову назву. Там є 4 варіанти. Опитування триватиме до 17 березня".

Деталі: Федоров нагадав, що Південно-Західну та Південну гілки Укрзалізниці назвали ще за географічною прив'язкою до російської імперії, хоча територіально вони розташовані в інших регіонах.

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Теми: Діязалізницяопитування
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