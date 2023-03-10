В "Дії" запустили новый опрос о переименовании Южной железной дороги

В новом опросе в "Дії" украинцам предлагают выбрать новое название для Южной железной дороги.

Источник: вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Вы уже выбрали в Дии новое название для Юго-Западной железной дороги. Проголосовали 1,1 млн украинцев. Из них - более 417,2 тысяч за вариант Центральная железная дорога.

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Теперь время разобраться с Южной железной дорогой. Заходите в Дію и выбирайте новое название. Там есть 4 варианта. Опрос продлится до 17 марта".

Детали: Федоров напомнил, что Юго-Западную и Южную ветки Укрзализныци назвали еще по географической привязке к российской империи, хотя территориально они расположены в других регионах.