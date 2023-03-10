Терористи Донбасу ув'язнили правозахисника Буткевича на 13 років - ЗМІ
П'ятниця, 10 березня 2023, 11:35
Так звані "верховні суди" терористичних російських анклавів "ЛДНР" на окупованій частині Донбасу засудили на 13 років правозахисника та журналіста Максима Буткевича, який служив у ЗСУ та потрапив у полон.
Джерело: "Новая газета Европа" з посиланням на Слідком РФ
Деталі: Повідомляється, що нелегітимні суди загратували на 8,5 та 18,5 років ще 2 українців – Віктора Похозея та і Владислава Шеля.
Терористи звинуватили українців у "жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів".
Довідково. Максим Буткевич пішов до ЗСУ в березні 2022 року. Він український правозахисник і журналіст, співзасновник ZMINA та Hromadske radio.
Передісторія:
- Буткевич потрапив у полон до росіян у червні 2022 року. Про полон Буткевича повідомляли російські пропагандисти, опублікувавши відео допиту. Стверджувалось, нібито українські військові, зокрема і Буткевич, "здалися в полон під Гірським".
- 23 лютого на Берлінському кінофестивалі представники української кіноіндустрії закликали міжнародну культурну спільноту вимагати звільнення Буткевича з російського полону.
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