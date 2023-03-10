Терористи Донбасу ув'язнили правозахисника Буткевича на 13 років - ЗМІ

Так звані "верховні суди" терористичних російських анклавів "ЛДНР" на окупованій частині Донбасу засудили на 13 років правозахисника та журналіста Максима Буткевича, який служив у ЗСУ та потрапив у полон.

Джерело: "Новая газета Европа" з посиланням на Слідком РФ

Деталі: Повідомляється, що нелегітимні суди загратували на 8,5 та 18,5 років ще 2 українців – Віктора Похозея та і Владислава Шеля.

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Терористи звинуватили українців у "жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів".

Довідково. Максим Буткевич пішов до ЗСУ в березні 2022 року. Він український правозахисник і журналіст, співзасновник ZMINA та Hromadske radio.

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