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Терористи Донбасу ув'язнили правозахисника Буткевича на 13 років - ЗМІ

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 10 березня 2023, 10:35
Терористи Донбасу ув'язнили правозахисника Буткевича на 13 років - ЗМІ
Максим Буткевич, фото: Facebook

Так звані "верховні суди" терористичних російських анклавів "ЛДНР" на окупованій частині Донбасу засудили на 13 років правозахисника та журналіста Максима Буткевича, який служив у ЗСУ та потрапив у полон.

Джерело: "Новая газета Европа" з посиланням на Слідком РФ

Деталі: Повідомляється, що нелегітимні суди загратували на 8,5 та 18,5 років ще 2 українців – Віктора Похозея та і Владислава Шеля.

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Терористи звинуватили українців у "жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів".

Довідково. Максим Буткевич пішов до ЗСУ в березні 2022 року. Він український правозахисник і журналіст, співзасновник ZMINA та Hromadske radio.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Буткевич потрапив у полон до росіян у червні 2022 року. Про полон Буткевича повідомляли російські пропагандисти, опублікувавши відео допиту. Стверджувалось, нібито українські військові, зокрема і Буткевич, "здалися в полон під Гірським".
  • 23 лютого на Берлінському кінофестивалі представники української кіноіндустрії закликали міжнародну культурну спільноту вимагати звільнення Буткевича з російського полону.

Теми: полоненіРосіявійнаЗбройні сили
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