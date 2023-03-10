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Террористы Донбасса посадили правозащитника Буткевича на 13 лет - СМИ

Станислав ПогориловПятница, 10 марта 2023, 11:35
Террористы Донбасса посадили правозащитника Буткевича на 13 лет - СМИ
Максим Буткевич, фото: Facebook

Так называемые "верховные суды" террористических российских анклавов "ЛДНР" на оккупированной части Донбасса осудили на 13 лет правозащитника и журналиста Максима Буткевича, который служил в ВСУ и попал в плен.

Источник: "Новая газета Европа" со ссылкой на Следком РФ

Детали: Сообщается, что нелегитимные суды посадили на 8,5 и 18,5 лет еще 2 украинцев - Виктора Похозея и Владислава Шеля.

Террористы обвинили украинцев в "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов".

Справка. Максим Буткевич пошел в ВСУ в марте 2022 года. Он украинский правозащитник и журналист, соучредитель ZMINA и Hromadske radio.

Предыстория:

  • Буткевич попал в плен к россиянам в июне 2022 года. О плене Буткевича сообщали российские пропагандисты, опубликовав видео допроса. Утверждалось, якобы украинские военные, в том числе и Буткевич, "сдались в плен под Горским".
  • 23 февраля на Берлинском кинофестивале представители украинской киноиндустрии призвали международное культурное сообщество требовать освобождения Буткевича из российского плена.

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Темы: пленныеРосcиявойнаВооруженные силы
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