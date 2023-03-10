Террористы Донбасса посадили правозащитника Буткевича на 13 лет - СМИ

Так называемые "верховные суды" террористических российских анклавов "ЛДНР" на оккупированной части Донбасса осудили на 13 лет правозащитника и журналиста Максима Буткевича, который служил в ВСУ и попал в плен.

Источник: "Новая газета Европа" со ссылкой на Следком РФ

Детали: Сообщается, что нелегитимные суды посадили на 8,5 и 18,5 лет еще 2 украинцев - Виктора Похозея и Владислава Шеля.

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Террористы обвинили украинцев в "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов".

Справка. Максим Буткевич пошел в ВСУ в марте 2022 года. Он украинский правозащитник и журналист, соучредитель ZMINA и Hromadske radio.

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