Міноборони: Ворог запустив чергову інформатаку щодо Бахмута

Міноборони України заявило про чергову інформаційну атаку ворога щодо Бахмуту.

Джерело: перша заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram

Деталі: За словами Маляр, технологія ворожої інформатаки виглядає так:

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В інформпростір запускають велику кількість нібито інсайдерської інформації про нібито суперечності між військово-політичним керівництвом щодо рішень по Бахмуту. Тобто про те, що начебто президент Зеленський, головнокомандувач Залужний і командувач Сухопутних військ Сирський мають різні позиції щодо рішень по Бахмуту. "Це не так", - зазначає заступниця Резнікова.

Потім дискредитують особисто командувача Сухопутних військ, вигадують політичні підтексти воєнних рішень, намагаються показати, що росіяни своїх бережуть, а наше командування нібито не рахується з життями.

"Насправді все навпаки. Про що свідчить співвідношення загиблих - в них у декілька разів вище, та тактика бойових дій", - наголошує Маляр.

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За її словами, мета поширення такої інформації - посіяти в українському суспільстві дискусію про те, чи варто захищати Бахмут, та недовіру до військових рішень та людей, які їх приймають. МОУ закликає довіряти рішенням українських військових.

Пряма мова: "Ворог робить це шляхом вкидів про неважливість цього напрямку. Але, зважаючи на те, скільки інформаційних зусиль та ресурсів вони у це задіяли - саме вони вважають цей напрям стратегічним...

Посіяти сумнів та недовіру до наших військових рішень та людей, які їх приймають. У цю пастку наше демократичне суспільство завжди потрапляє.

Але під час війни ми повинні просто довіряти рішенням військових. Це їхня відповідальність".