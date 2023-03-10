Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міноборони: Ворог запустив чергову інформатаку щодо Бахмута

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 березня 2023, 13:31
Міноборони: Ворог запустив чергову інформатаку щодо Бахмута
Бахмут у березні 2023 року. фото Maxar

Міноборони України заявило про чергову інформаційну атаку ворога щодо Бахмуту.

Джерело: перша заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram

Деталі: За словами Маляр, технологія ворожої інформатаки виглядає так:

Реклама:

В інформпростір запускають велику кількість нібито інсайдерської інформації про нібито суперечності між військово-політичним керівництвом щодо рішень по Бахмуту. Тобто про те, що начебто президент Зеленський, головнокомандувач Залужний і командувач Сухопутних військ Сирський мають різні позиції щодо рішень по Бахмуту. "Це не так", - зазначає заступниця Резнікова.

Потім дискредитують особисто командувача Сухопутних військ, вигадують політичні підтексти воєнних рішень, намагаються показати, що росіяни своїх бережуть, а наше командування нібито не рахується з життями.

"Насправді все навпаки. Про що свідчить співвідношення загиблих - в них у декілька разів вище, та тактика бойових дій", - наголошує Маляр.

ВІДЕО ДНЯ

За її словами, мета поширення такої інформації - посіяти в українському суспільстві дискусію про те, чи варто захищати Бахмут, та недовіру до військових рішень та людей, які їх приймають. МОУ закликає довіряти рішенням українських військових.

Пряма мова: "Ворог робить це шляхом вкидів про неважливість цього напрямку. Але, зважаючи на те, скільки інформаційних зусиль та ресурсів вони у це задіяли - саме вони вважають цей напрям стратегічним...

Посіяти сумнів та недовіру до наших військових рішень та людей, які їх приймають. У цю пастку наше демократичне суспільство завжди потрапляє.

Але під час війни ми повинні просто довіряти рішенням військових. Це їхня відповідальність".

Теми: МіноборониБахмутпропагандавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Міноборони
Керівник нової агенції тилового забезпечення армії: Мова не лише про тендери без корупції
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
Резніков вірить, що може забрати у польського постачальника-боржника або гроші, або снаряди
Останні новини
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
Усі новини...
Реклама: