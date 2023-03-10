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Минобороны: Враг запустил очередную информатаку относительно Бахмута

Валентина РоманенкоПятница, 10 марта 2023, 14:31
Минобороны: Враг запустил очередную информатаку относительно Бахмута
Бахмут в марте 2023 года. фото Maxar

Минобороны Украины заявило об очередной информационной атаке врага относительно Бахмута.

Источник: первый заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Детали: По словам Маляр, технология вражеской информатаки выглядит так:

В информпространство запускают большое количество якобы инсайдерской информации о якобы противоречиях между военно-политическим руководством относительно решений по Бахмуту. То есть о том, что якобы президент Зеленский, главнокомандующий Залужный и командующий Сухопутных войск Сырский имеют разные позиции относительно решений по Бахмуту. "Это не так", - отмечает заместитель Резникова.

Затем дискредитируют лично командующего Сухопутными войсками, придумывают политические подтексты военных решений, пытаются показать, что россияне своих берегут, а наше командование якобы не считается с жизнями.

"На самом деле все наоборот. О чем свидетельствует соотношение погибших - у них в несколько раз выше, и тактика боевых действий", - отмечает Маляр.

По ее словам, цель распространения такой информации - посеять в украинском обществе дискуссию о том, стоит ли защищать Бахмут, и недоверие к военным решениям и людям, которые их принимают. МОУ призывает доверять решениям украинских военных.

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Прямая речь: "Враг делает это путем вбросов о неважности этого направления. Но, учитывая то, сколько информационных усилий и ресурсов они в это задействовали - именно они считают это направление стратегическим...

Посеять сомнение и недоверие к нашим военным решениям и людям, которые их принимают. В эту ловушку наше демократическое общество всегда попадает.

Но во время войны мы должны просто доверять решениям военных. Это их ответственность".

Темы: МинобороныБахмутпропагандавойна
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