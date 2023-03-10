На Херсонщині знайшли тіло закатованого росіянами 63-річного чоловіка

У деокупованому селі Брускинське на Херсонщині виявили тіло 63-річного місцевого жителя, якого під час окупації закатували російські військові.

Джерело: поліція Херсонської області у Facebook

Деталі: Захоронене тіло знайшли на кладовищі у Великоолександрівській громаді.

Попередньо встановлено, що наприкінці вересня 2022 року під час окупації населеного пункту чоловіка закатували росіяни.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст.438 "Порушення законів та звичаїв війни".