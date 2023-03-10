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На Херсонщині знайшли тіло закатованого росіянами 63-річного чоловіка

Євген КізіловП'ятниця, 10 березня 2023, 14:34
На Херсонщині знайшли тіло закатованого росіянами 63-річного чоловіка
фото Херсонської ОДА

У деокупованому селі Брускинське на Херсонщині виявили тіло 63-річного місцевого жителя, якого під час окупації закатували російські військові.

Джерело: поліція Херсонської області у Facebook

Деталі: Захоронене тіло знайшли на кладовищі у Великоолександрівській громаді.

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Попередньо встановлено, що наприкінці вересня 2022 року під час окупації населеного пункту чоловіка закатували росіяни.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст.438 "Порушення законів та звичаїв війни".

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Теми: Херсонська областьжертвивійнаРосія
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