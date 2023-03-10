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На Херсонщине нашли тело насмерть замученного россиянами 63-летнего мужчины

Евгений КизиловПятница, 10 марта 2023, 14:34
На Херсонщине нашли тело насмерть замученного россиянами 63-летнего мужчины
фото Херсонской ОГА

В деоккупированном селе Брускинское в Херсонской области обнаружили тело 63-летнего местного жителя, которого во время оккупации замучили до смерти российские военные.

Источник: полиция Херсонской области в Facebook

Детали: Захороненное тело нашли на кладбище в Великоалександровской общине.

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Предварительно установлено, что в конце сентября 2022 года во время оккупации населенного пункта мужчину убили россияне.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст.438 "Нарушение законов и обычаев войны".

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Темы: Херсонская областьжертвывойнаРосcия
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