На Херсонщине нашли тело насмерть замученного россиянами 63-летнего мужчины

В деоккупированном селе Брускинское в Херсонской области обнаружили тело 63-летнего местного жителя, которого во время оккупации замучили до смерти российские военные.

Источник: полиция Херсонской области в Facebook

Детали: Захороненное тело нашли на кладбище в Великоалександровской общине.

Предварительно установлено, что в конце сентября 2022 года во время оккупации населенного пункта мужчину убили россияне.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст.438 "Нарушение законов и обычаев войны".