Повітряні сили показали знищення крилатої ракети РФ над морем

Повітряні сили показали знищення російської крилатої ракети на півдні України під час масованої атаки ворога 9 березня 2023 року.

Джерело: пресслужба повітряного командування "Південь"

Дослівно: "Ось так воїни Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" знищили чергову російську крилату ракету у небі на півдні країни 9 березня 2023 року.

Реклама:

Захищати Україну для нас – найвища честь!".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ