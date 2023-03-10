Повітряні сили показали знищення крилатої ракети РФ над морем
П'ятниця, 10 березня 2023, 15:39
Повітряні сили показали знищення російської крилатої ракети на півдні України під час масованої атаки ворога 9 березня 2023 року.
Джерело: пресслужба повітряного командування "Південь"
Дослівно: "Ось так воїни Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" знищили чергову російську крилату ракету у небі на півдні країни 9 березня 2023 року.
Захищати Україну для нас – найвища честь!".
Передісторія:
- Вночі та вранці 9 березня Росія випустила по Україні 81 ракету різного типу, Протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет. Ще 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей через протидію ППО.
- На південному напрямку ворог атакував ракетами повітряного та морського базування типу "Х-101/Х-555", "Х-22", "Калібр" та керованими авіаційними ракетами "Х-59", запущеними зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-22М3, винищувачів Су-35 та кораблів з акваторії Чорного моря.
- На півдні ППО збила 17 крилатих ракет та 1 безпілотник оперативно-тактичного рівня.
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