Воздушные силы показали уничтожение крылатой ракеты РФ над морем

Воздушные силы показали уничтожение российской крылатой ракеты на юге Украины во время массированной атаки врага 9 марта 2023 года.

Источник: пресс-служба воздушного командования "Південь"

Дословно: "Вот так воины Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Південь" уничтожили очередную российскую крылатую ракету в небе на юге страны 9 марта 2023 года.

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