Воздушные силы показали уничтожение крылатой ракеты РФ над морем
Пятница, 10 марта 2023, 15:39
Воздушные силы показали уничтожение российской крылатой ракеты на юге Украины во время массированной атаки врага 9 марта 2023 года.
Источник: пресс-служба воздушного командования "Південь"
Дословно: "Вот так воины Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Південь" уничтожили очередную российскую крылатую ракету в небе на юге страны 9 марта 2023 года.
Защищать Украину для нас - высшая честь!".
Предыстория:
- Ночью и утром 9 марта Россия выпустила по Украине 81 ракету различного типа, противовоздушная оборона сбила 34 из 48 крылатых ракет. Еще 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей из-за противодействия ПВО.
- На южном направлении враг атаковал ракетами воздушного и морского базирования типа "Х-101/Х-555", "Х-22", "Калибр" и управляемыми авиационными ракетами "Х-59", запущенными со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-22М3, истребителей Су-35 и кораблей из акватории Черного моря.
- На юге ПВО сбила 17 крылатых ракет и 1 беспилотник оперативно-тактического уровня.
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