Зеленський пояснив, чому з'явились статті про український слід у справі "Північних потоків"

Президент Володимир Зеленський заперечив будь-яку причетність України до вибухів на газопроводах "Північного потоку". Він припускає, що ця інформація поширюється з метою сповільнити допомогу Україні.

Джерело: Зеленський під час спільної з прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін пресконференції в Києві, передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Що стосується "Північного потоку" - ми не маємо до цього ніякого відношення… (ця інформація поширюється - УП), щоб було уповільнення допомоги Україні. Все дуже просто…

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Я вважаю, що це дуже небезпечно, що деякі незалежні медіа, до яких я завжди ставився з великою повагою, роблять такі кроки. Вважаю, що це неправильно, це грає тільки на руку Російській Федерації, або ще є якісь бізнес-групи, які зацікавлені в тому, щоб не вводились потужні санкції, тому що страждає їхній бізнес, і ці групи можуть бути не тільки на території Росії".

Деталі: Зеленський наголосив, що Україна зараз бореться не тільки з Росією, а і з "людьми, які крім грошей нічого не бачать", чий бізнес страждає через зниження товарообігу з державою-терористом тощо.

Також глава держави розповів, що є і треті держави, які дають змогу РФ обходити санкції.

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Пряма мова: "З одного боку, підтримують Україну, наш суверенітет, навіть щось Україні передають, так, знаєте, допомогли умовно, як-то кажуть, для галочки. І з іншого боку, роблять обходи санкцій, де заробляють десятки мільярдів доларів і в порівнянні з довійськовим періодом мають збільшений товарообіг з Російською Федерацією".

Більше деталей: За словами президента, це стосується багатьох держав, навіть тих, які входять в ЄС або є членами НАТО.

Пряма мова: "Я б на це звертав увагу і аналізував, для кого це потрібно, для кого така дезінформація потрібна. Україна точно цього не робила. І це найголовніше. А хто там що придумав, як сказали, є якісь ознаки, а може, навіть під якимсь прапором, це смішно виглядає, якщо чесно. Ми зацікавлені в тому, щоб зброя поставлялась, санкції вводились і щоб була наша перемога".

Що передувало: