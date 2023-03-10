Зеленский объяснил, почему появились статьи об украинском следе в деле "Северных потоков"

Президент Владимир Зеленский отрицает любую причастность Украины к взрывам на газопроводах "Северного потока". Он предполагает, что эта информация распространяется с целью замедлить помощь Украине.

Источник: Зеленский во время совместной с премьер-министром Финляндии Санной Марин пресс-конференции в Киеве, передает "Укринформ"

Прямая речь: "Что касается "Северного потока" - мы не имеем к этому никакого отношения... (эта информация распространяется - УП), чтобы было замедление помощи Украине. Все очень просто...

Я считаю, что это очень опасно, что некоторые независимые медиа, к которым я всегда относился с большим уважением, делают такие шаги. Считаю, что это неправильно, это играет только на руку Российской Федерации, или еще есть какие-то бизнес-группы, которые заинтересованы в том, чтобы не вводились мощные санкции, потому что страдает их бизнес, и эти группы могут быть не только на территории России".

Детали: Зеленский отметил, что Украина сейчас борется не только с Россией, а и с "людьми, которые кроме денег ничего не видят", чей бизнес страдает из-за снижения товарооборота с государством-террористом и тому подобное.

Также глава государства рассказал, что есть и третьи государства, которые позволяют РФ обходить санкции.

Прямая речь: "С одной стороны, поддерживают Украину, наш суверенитет, даже что-то Украине передают, так, знаете, помогли условно, как говорится, для галочки. И с другой стороны, делают обходы санкций, где зарабатывают десятки миллиардов долларов и по сравнению с довоенным периодом имеют увеличенный товарооборот с Российской Федерацией".

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Больше деталей: По словам президента, это касается многих государств, даже тех, которые входят в ЕС или являются членами НАТО.

Прямая речь: "Я бы на это обращал внимание и анализировал, для кого это нужно, для кого такая дезинформация нужна. Украина точно этого не делала. И это самое главное. А кто там что придумал, как сказали, есть какие-то признаки, а может, даже под каким-то флагом, это смешно выглядит, если честно. Мы заинтересованы в том, чтобы оружие поставлялось, санкции вводились и чтобы была наша победа".

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