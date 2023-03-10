Після Китаю Лукашенко їде в Іран
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який нещодавно побував з візитом в Китаї, тепер збирається здійснити поїздку в Іран.
Джерело: лукашенківський пропагандистський телеграм-канал "Пул первого"
Деталі: Повідомляється, що "офіційний візит" відбуватиметься 12 і 13 березня.
У Тегерані Лукашенко проведе переговори з президентом Ірану Ебрахімом Раїсі.
За даними білоруської пропаганди, головною темою перемовин нібито стане "розвиток взаємодії за всім спектром двосторонніх відносин з акцентом на торговельно-економічне співробітництво".
Дослівно: "Сторони обговорять реалізацію проєктів у сферах промисловості, сільського господарства, транспорту і логістики. Окрему увагу буде приділено ситуації в регіоні та у світі загалом.
За підсумками переговорів буде підписано низку міжнародних документів щодо розвитку відносин у сферах взаємного інтересу...
Однією з центральних подій візиту стане підписання комплексної "дорожньої карти" всебічного співробітництва між Білоруссю та Іраном".
Більше деталей: За інформацією "Пула первого", також диктатор зустрінеться з першим віцепрезидентом Мохаммадом Мохбером, головою Зборів ісламської ради Мохаммадом-Багером Галібафом і верховним лідером Ірану Алі Хаменеї.
Що передувало:
- Візит Лукашенка до Китаю відбувався на стику лютого і березня. Хоча офіційна мета поїздки подавалась пропагандою, як налагодження економічних зв'язків, Інститут вивчення війни розкрив справжні його цілі – Китай використовує Лукашенка, щоб спробувати приховати майбутні поставки зброї в РФ.
- Нещодавно ЗМІ дізналися, що Іран уже таємно поставляє Росії велику кількість куль, артилерійських і мінометних снарядів для використання у війні проти України та планує надіслати більше.