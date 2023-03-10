Після Китаю Лукашенко їде в Іран

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який нещодавно побував з візитом в Китаї, тепер збирається здійснити поїздку в Іран.

Джерело: лукашенківський пропагандистський телеграм-канал "Пул первого"

Деталі: Повідомляється, що "офіційний візит" відбуватиметься 12 і 13 березня.

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У Тегерані Лукашенко проведе переговори з президентом Ірану Ебрахімом Раїсі.

За даними білоруської пропаганди, головною темою перемовин нібито стане "розвиток взаємодії за всім спектром двосторонніх відносин з акцентом на торговельно-економічне співробітництво".

Дослівно: "Сторони обговорять реалізацію проєктів у сферах промисловості, сільського господарства, транспорту і логістики. Окрему увагу буде приділено ситуації в регіоні та у світі загалом.

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За підсумками переговорів буде підписано низку міжнародних документів щодо розвитку відносин у сферах взаємного інтересу...

Однією з центральних подій візиту стане підписання комплексної "дорожньої карти" всебічного співробітництва між Білоруссю та Іраном".

Більше деталей: За інформацією "Пула первого", також диктатор зустрінеться з першим віцепрезидентом Мохаммадом Мохбером, головою Зборів ісламської ради Мохаммадом-Багером Галібафом і верховним лідером Ірану Алі Хаменеї.

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