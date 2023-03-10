Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Після Китаю Лукашенко їде в Іран

Євген КізіловП'ятниця, 10 березня 2023, 17:17
Після Китаю Лукашенко їде в Іран
Лукашенко з песиком, Getty Images

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який нещодавно побував з візитом в Китаї, тепер збирається здійснити поїздку в Іран.

Джерело: лукашенківський пропагандистський телеграм-канал "Пул первого"

Деталі: Повідомляється, що "офіційний візит" відбуватиметься 12 і 13 березня.

У Тегерані Лукашенко проведе переговори з президентом Ірану Ебрахімом Раїсі.

За даними білоруської пропаганди, головною темою перемовин нібито стане "розвиток взаємодії за всім спектром двосторонніх відносин з акцентом на торговельно-економічне співробітництво".

Дослівно: "Сторони обговорять реалізацію проєктів у сферах промисловості, сільського господарства, транспорту і логістики. Окрему увагу буде приділено ситуації в регіоні та у світі загалом.

За підсумками переговорів буде підписано низку міжнародних документів щодо розвитку відносин у сферах взаємного інтересу...

ВІДЕО ДНЯ

Однією з центральних подій візиту стане підписання комплексної "дорожньої карти" всебічного співробітництва між Білоруссю та Іраном".

Більше деталей: За інформацією "Пула первого", також диктатор зустрінеться з першим віцепрезидентом Мохаммадом Мохбером, головою Зборів ісламської ради Мохаммадом-Багером Галібафом і верховним лідером Ірану Алі Хаменеї.

Що передувало:

  • Візит Лукашенка до Китаю відбувався на стику лютого і березня. Хоча офіційна мета поїздки подавалась пропагандою, як налагодження економічних зв'язків, Інститут вивчення війни розкрив справжні його цілі – Китай використовує Лукашенка, щоб спробувати приховати майбутні поставки зброї в РФ.
  • Нещодавно ЗМІ дізналися, що Іран уже таємно поставляє Росії велику кількість куль, артилерійських і мінометних снарядів для використання у війні проти України та планує надіслати більше.

Теми: ЛукашенкоІран
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоПерші українські екіпажі завершили навчання на танках Leopard 2 в Іспанії

Падіння ВВП у 4 кварталі минулого року перевищило 31% – Держстат

Кабмін пропонує збільшити видатки держбюджету на понад пів трильйона: кошти спрямують на оборону

відеоЧенці УПЦ МП не збираються виселятися з Києво-Печерської Лаври

Міжнародний суд відкриє проти Росії дві справи про воєнні злочини

Арахамія відповів прем’єру Грузії натяками про публікацію транзакцій з банківських рахунків

Усі новини...
Лукашенко
Лукашенко ввів смертну кару за держзраду
МЗС про випади Лукашенка щодо Зеленського: Акт безсилля
Лукашенко обізвав Зеленського "гнидою" і заявив, що "виклик кинуто" 
Останні новини
21:28
США заохочують лідера Китаю поговорити із Зеленським про війну в Україні
21:15
У ЄС розробляють свій закон про "іноагентів" – ЗМІ
21:11
Кубраков: ідея РФ про продовження зернової ініціативи на 60 днів суперечить угоді
20:48
Україна торік стала третім імпортером зброї в світі, Росія - скорочує експорт - SIPRI
20:45
Глава Міноборони Італії звинуватив групу "Вагнера" у розпалюванні міграційної кризи
20:38
В МЗС визначилися з послами України в Китаї, Індії та Бразилії
20:37
Українські військові в Німеччині завершили навчання на танку Leopard 2
20:35
МОН припинило співпрацю з Parimatch
20:35
Позиція РФ щодо 60-денного продовження "зернового коридору" суперечить угоді - Кубраков
20:27
Президент Чехії: вступ України в ЄС не буде таким суперечливим, як у НАТО
Усі новини...