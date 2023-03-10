После Китая Лукашенко едет в Иран
Беларусский диктатор Александр Лукашенко, который недавно побывал с визитом в Китае, теперь собирается съездить в Иран.
Источник: лукашенковский пропагандистский телеграм-канал "Пул первого"
Детали: Сообщается, что "официальный визит" будет проходить 12 и 13 марта.
В Тегеране Лукашенко проведет переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.
По данным беларусской пропаганды, главной темой переговоров якобы станет "развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество".
Дословно: "Стороны обсудят реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и в мире в целом.
По итогам переговоров будет подписан ряд международных документов по развитию отношений в сферах взаимного интереса…
Одним из центральных событий визита станет подписание комплексной "дорожной карты" всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном".
Больше деталей: по информации "Пула первого", также диктатор встретится с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
Что предшествовало:
- Визит Лукашенко в Китай проходил на стыке февраля и марта. Хотя официальная цель поездки подавалась пропагандой, как налаживание экономических связей, Институт изучения войны раскрыл настоящие его цели - Китай использует Лукашенко, чтобы попытаться скрыть будущие поставки оружия в РФ.
- Недавно СМИ узнали, что Иран уже тайно поставляет России большое количество пуль, артиллерийских и минометных снарядов для использования в войне против Украины и планирует прислать больше.