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После Китая Лукашенко едет в Иран

Евгений КизиловПятница, 10 марта 2023, 16:17
После Китая Лукашенко едет в Иран
Лукашенко с песиком, Getty Images

Беларусский диктатор Александр Лукашенко, который недавно побывал с визитом в Китае, теперь собирается съездить в Иран.

Источник: лукашенковский пропагандистский телеграм-канал "Пул первого"

Детали: Сообщается, что "официальный визит" будет проходить 12 и 13 марта.

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В Тегеране Лукашенко проведет переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

По данным беларусской пропаганды, главной темой переговоров якобы станет "развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество".

Дословно: "Стороны обсудят реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и в мире в целом.

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По итогам переговоров будет подписан ряд международных документов по развитию отношений в сферах взаимного интереса…

Одним из центральных событий визита станет подписание комплексной "дорожной карты" всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном".

Больше деталей: по информации "Пула первого", также диктатор встретится с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Что предшествовало:

  • Визит Лукашенко в Китай проходил на стыке февраля и марта. Хотя официальная цель поездки подавалась пропагандой, как налаживание экономических связей, Институт изучения войны раскрыл настоящие его цели - Китай использует Лукашенко, чтобы попытаться скрыть будущие поставки оружия в РФ.
  • Недавно СМИ узнали, что Иран уже тайно поставляет России большое количество пуль, артиллерийских и минометных снарядов для использования в войне против Украины и планирует прислать больше.

Темы: ЛукашенкоИран
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