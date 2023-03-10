После Китая Лукашенко едет в Иран

Беларусский диктатор Александр Лукашенко, который недавно побывал с визитом в Китае, теперь собирается съездить в Иран.

Источник: лукашенковский пропагандистский телеграм-канал "Пул первого"

Детали: Сообщается, что "официальный визит" будет проходить 12 и 13 марта.

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В Тегеране Лукашенко проведет переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

По данным беларусской пропаганды, главной темой переговоров якобы станет "развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество".

Дословно: "Стороны обсудят реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и в мире в целом.

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По итогам переговоров будет подписан ряд международных документов по развитию отношений в сферах взаимного интереса…

Одним из центральных событий визита станет подписание комплексной "дорожной карты" всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном".

Больше деталей: по информации "Пула первого", также диктатор встретится с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

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