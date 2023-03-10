Росіяни артилерією вбили двох українців на Дніпропетровщині

Російські війська 10 березня обстріляли з артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Загинули двоє чоловіків, ще троє – поранені.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Деталі: За його словами, під обстріл потрапила Червоногригорівська громада.

Загинули двоє чоловіків віком 32 та 41 рік, ще троє чоловіків отримали порання. Їм 42, 52 та 57 років.

Крім того, повідомляє Лисак, у громаді ворог понівечив транспортне підприємство, пошкодив триповерхівку та 7 приватних будинків.

Ушкоджень також зазнали господарські споруди, гараж, авто та лінії електропередач.

Фото наслідків обстрілу джерело: Лисак у Telegram

Що передувало: Раніше голова ОВА розповідав, що в ніч з четверга на п'ятницю росіяни знову обстрілювали громади Дніпропетровської області.

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Двічі обстріл з важкої артилерії вівся по Червоногригорівській громаді.

Про людські жертви тоді ще було невідомо.